拜習會將討論重啟領事館？白宮打槍：沒考慮過

美中關係持續緊張之下，美國總統拜登以及中國國家主席習近平預定將於年底進行視訊峰會，先前有報導指出，雖然可能不會有重大突破，但美中兩國有可能宣布重開先前被關閉的休士頓、成都領事館，並協議相互放寬簽證限制。不過白宮5日回應表示，美國並不考慮與中國開放已關閉的總領事館。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-07 11:36:36
美國《Politico》報導指出，拜登與習近平的視訊峰會將於年底召開視訊峰會，但目前日期和議程尚未確定，很可能會在重開領事館和放鬆簽證限制等問題上達成共識。雙方還將尋求在貿易和氣候問題上取得進展，並啟動雙邊核武器對話。在中關係緊張不斷升級的背景下，這項視訊峰會將是重啟兩國關係的最大機會。
不過《彭博社》報導，白宮5日時針對這件事情進行回應，美國國家安全會議（NSC）發言人利伯曼（Dean Lieberman）指出，重啟領事館是錯誤的消息，「這個消息是假的、不準確的。這種事甚至都沒考慮過或討論過，在拜習峰會之前，我們一直在研擬討論議題，但我可以向你們保證，重新開放領事館沒有在討論中。」
利伯曼也表示，「此次會晤乃雙方持續努力的部分，將以負責任的方式管理兩國間的競爭，而非尋求具體成果。」
中國外交部發言人汪文斌也指出，美國媒體的猜測性報導，目前沒有可以提供的消息。川普政府單方面挑起很多事端，中國盼美方糾正錯誤，推動兩國關係重回正確軌道。
在美國前總統川普（Donald Trump）執政期間，美中關係急轉直下，雙方開啟貿易戰，更互相關閉了中國駐休士頓及美國駐成都總領事館，且相互對特定人士進行制裁。即使今年1月拜登就任之後，態度仍無明顯變化，雙方關係仍處於低潮當中。