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NBA／好友大加索透露　Kobe心中只有贏球會故意疏遠隊友

▲好友兼隊友的Pau Gasol透露Kobe Bryant會故意疏遠隊友，他的心中只有贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲好友兼隊友的Pau Gasol透露Kobe Bryant會故意疏遠隊友，他的心中只有贏球。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-07 12:22:02

湖人傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant被公認為是史上最偉大的球員之一，不過這位傳奇可能從來都不是好隊友，根據《Fox Sports》的記者Melissa Rohlin報導，好友兼隊友的Pau Gasol(大加索)透露，Kobe故意跟大多數的隊友疏離。

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2007年Gasol被交易到湖人，開始和Kobe搭檔，兩人一起為湖人效力了6個半賽季，連續3次進入總冠軍賽，締造2連霸冠軍王朝，兩人也因此培養出深厚的友誼，私下雙方家庭也有相當緊密的關係。

Rohlin在報導中寫道，Gasol是少數能打破「Kobe牆」的人之一，這相當不易，Gasol透露Kobe故意和大多數隊友疏離，因為這位湖人傳奇的心中只有一件事，那就是贏球，其他都是次要的，顯然和隊友建立友誼不是Kobe的首要任務。

儘管如此，Gasol還是走進了Kobe的牆內，兩人建立了深厚的關係，尤其是在去年Kobe驟逝後，Gasol仍相當關心Kobe的老婆小孩，更把自己的小孩取名為Kobe已逝女兒 Gianna 的名字，以此紀念。
 

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