被中國列台獨懲戒清單　蘇貞昌：比袁世凱稱帝還野蠻

中國大陸國務院台灣事務辦公室日前公布「台獨頑固分子」清單，將對名單內人士實施懲戒，禁止本人及家屬進入大陸和港澳，絕不允許關聯企業和金主在陸謀利，也將對「台獨頑固分子」追究刑事責任。被中國列入台獨分子清單的行政院長蘇貞昌今（7）日表示，中國比民國初年稱帝的袁世凱還野蠻。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-07 12:52:59｜2021-11-07 12:56:15
蘇貞昌今日出席新北市屏東同鄉會會員大會，會前受訪被問到明年軍公教調薪4%，公務員專業加給、學術研究加給是否也要調4%?蘇貞昌表示，台灣經濟創11年來新高，成果應該全民共享，勞工調薪是15年來最高、軍公教調薪是25年來最高，相關的加給都由相關主管部會依據相關程序優於考量。
針對國民黨推動反萊豬公投，蘇貞昌批評國民黨扭曲，2012年7月5日聯合國CODEX(國際食品法典委員會)一出來，隔天，當民進黨主席的他立刻宣布遵照國際標準，會注意食品安全。國民黨現在卻扭曲，他自己要進口萊牛，卻反對萊豬，自己把美國豬肉講成「瘋豬肉」，講成毒豬，連美國在台協會（AIT）的處長都出來表示不滿。
蘇貞昌呼籲國民黨千萬不要為了一黨之私，阻擋台灣走向國際、做國際貿易，並破壞台美關係。政府為國人的健康一定會嚴格把關，請國人支持政府，大家要對國民黨這樣子的作法表示不同意。
針對中國又將蘇貞昌列為台獨頑固份子，還說要懲處。蘇貞昌表示民國初年，袁世凱稱帝，當時孫中山到北京，袁世凱都沒有抓他，現在中國卻對民主、獨立國家的台灣愛國人士說要懲處，這是荒唐，這是顯示中國比民國初年還要野蠻。中國國家主席習近平剛剛誇讚了孫中山先生，他應該可以參考這一段歷史。