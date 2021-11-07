NBA／慘！AD胃痛提前退賽 威少僅拿8分湖人慘敗
湖人今(7)日作客出戰拓荒者，「詹皇」LeBron James因傷缺席，Anthony Davis只打了7分鐘就因胃痛退出比賽，首節打完湖人就落後高達22分，「威少」Russell Westbrook全場僅得8分，終場湖人以105:90慘敗。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-07 13:07:31
James因腹部拉傷，傳出至少休養1周或是更久，AD近期帶傷出戰，前役挫傷手指，今天還是強行上場，但也影響他的投籃手感，更因為胃部不適提前退賽，上場僅7分9秒，5投1中，貢獻2分3籃板。
少了兩大巨頭坐鎮，湖人打得荒腔走板，首節只攻下14分，反觀拓荒者，在一哥Damian Lillard獨拿10分的帶領下多點開花，單節拿下36分，領先湖人22分，儘管次節熄火，被湖人回敬22:16仍保有雙位數領先。
易籃後，拓荒者攻勢再起，第三節打出26:42再度拉開差距，也把比賽打入垃圾時間，湖人先發表現相當差，沒人得分上雙，替補的Malik Monk繳出最高13分，Carmelo Anthony貢獻次高12分，難以挽回頹勢。
Westbrook上場30分鐘，13投僅1中，多靠罰球得分，拿到8分9籃板6助攻，外帶6失誤，先發後衛Avery Bradley得4分3助攻，正負值為全隊最低-29，湖人這種表現無法贏球，吞下2連敗。
拓荒者方面5人得分上雙，Lillard攻下全場最高25分6助攻，中鋒Jusuf Nurkic挹注15分17籃板。