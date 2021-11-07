國軍戰備週8日起登場　5天4夜演練戰力防護

明（8）日起至12日，國軍將一連5天4夜進行戰備週演練，此次重點為「戰力防護」，部分演練科目將延續9月漢光37號演習科目，以確保國軍戰時通訊不會中斷。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-07 13:48:57
國軍自2019年起恢復每季實施一次的戰備月，並將戰備週納入戰備月中，依部隊屬性實施訓練。在戰備月為期4週訓練中，依序於各週進行「現地偵查」、「圖上兵推」、「現地戰術」及「實兵演練」等程序，而最後的實兵演練（戰備週）操演，將從明日起至12日，採取一連5天4夜在全台各作戰區展開。
軍方人士指出，本次戰備周演練部分重點延續9月漢光37號科目，並聚焦「戰力防護」，也包括油彈整補及補給再戰等項目，同時強化指揮所架設及機動，確保戰時的通訊不會中斷。
去年國軍第四季戰備週於10月最後一周舉行，陸軍裝甲584旅在桃園某資源回收場實施「戰力防護偽裝隱蔽」，雲豹8輪甲車與CM11戰車巧妙蔭蔽在回收廠，靈感來自電影「變形金剛」機器人在回收場隱蔽，等待發動反擊。
戰備週期間，各地民眾和軍事迷都有機會親眼目睹戰車、甲車在營區外演練。總統蔡英文去年曾表示，國軍演練難免有聲響，或造成民眾不便，但絕大多數的國人都願意給予支持，更有人形容，這些聲音是最安心的引擎聲。