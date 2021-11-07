59.4萬劑AZ疫苗效期至11月底 莊人祥：優先供第二劑接種
由我國自購的AZ疫苗，在昨日晚間18時48分運抵台灣桃園機場，指揮中心發言人莊人祥今（7）日表示，這59.4萬劑為第13批到貨疫苗，效期至11月30日，待完成通關程序後將規劃供給尚未完成接種第二劑的民眾施打，以提高國內第二劑疫苗的覆蓋率。
編輯中心／綜合報導
2021-11-07 14:21:52｜2021-11-07 14:24:05
由我國向臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，目前已到貨712萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑，及本次提供第13批59.4萬疫苗。
指揮中心發言人莊人祥今日指出，這批疫苗的效期至今（2021）年11月30日，而此次進口原因，主要是來自國際間供貨不穩定，相關交貨時程也很難確定，在受限國內還有很多接種AZ疫苗的民眾尚未完成第二劑的接種，因此這批疫苗，將優先提供符合間隔8周以上的民眾做第二劑的接種，並提高國內第二劑疫苗的覆蓋率，指揮中心也會持續掌握每天的疫苗接種情形、即時調度，避免疫苗屆效的情形發生。（編輯：林莞茜）
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