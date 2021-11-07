政府自購快過期疫苗　柯文哲：應該讓立委先打

台灣自購的第13批AZ疫苗昨日晚間運抵桃園國際機場，但這批到貨的59.4萬劑效期只到本月底，遭在野黨質疑既然政府宣稱疫苗充足，為何還要採購即期品疫苗。對此，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今（7）日表示，這批疫苗應該讓立委先打。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-07 14:44:19｜2021-11-07 14:45:08
台灣民眾黨公投講座今日來到新竹，柯文哲在受訪時被問到政府自購AZ疫苗保存期限只有24天，只到本月底一事，柯文哲開玩笑表示，「這應該讓立委來打才對!」
民眾黨立委高虹安表示，政府每次以商業機密、境外勢力打壓而不願公布採購疫苗合約，但是民間包括鴻海、慈濟與台積電等民間機構採購的疫苗，每一批到貨有效期限都至少有3到4個月以上，到貨期程都非常準確，現在自購的AZ疫苗有效期限如此短，最後可能有報廢的狀況產生。
高虹安指出，每一劑疫苗都是花費國人的救命錢，8400億紓困防疫特別預算買到的疫苗，採購官員為什麼不能要求對方至少要有保證有效期限，官員收貨時對對方都沒要求，民眾只能嘆氣政府在採購疫苗時如此草率行事。
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