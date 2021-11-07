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8旬老翁搭客運裝睡摸鄰座女子大腿　判5月徒刑

▲8旬老翁搭客運裝睡摸鄰座女子大腿　判5月徒刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲8旬老翁搭客運裝睡摸鄰座女子大腿　判5月徒刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中央社

2021-11-07 14:51:27

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）80多歲林姓男子被控搭客運時裝睡，以左手肘碰觸女子大腿間私密部位，女子雖害怕不敢出聲，仍拍下影片當證據，直到客運抵達台北向駕駛反映並報警，法院審理後，判林男5月徒刑。

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基隆地院判決書指出，林男3月6日中午從基隆搭乘往台北的國光客運，上車後與坐在靠窗的被害女子緊鄰而坐，車輛行經國道1號八堵交流道附近時，林男接續以左手掌、左手肘、手指放在被害女子大腿上，並以手指摩蹭女子的右大腿，又用左手肘碰女子大腿間的私密部位，時間長達15至20分鐘。

被害女子因驚懼害怕而未出聲求救，林男因而強制猥褻得逞，直到車輛抵達台北車站，被害女子向駕駛反映並報警，基隆地檢署偵查後起訴林男。林男在法院審理時承認當時有搭這班客運，但矢口否認有強制猥褻犯行，辯稱他上車在睡覺，是車子搖晃，不小心才碰到被害女子的腿。

被害女子在法院審理時證稱，她拍攝2段影片是因為林男的手勢有不太一樣，過程中她有用手把林男的手撥開1、2次，但不久後，林男又將手放回來，覺得林男的動作是刻意的，她當時很害怕才會講不出話來。

法官勘驗影片、現場照片及擷取照片比對，可見林男觸碰被害女子右大腿的動作多變，難以想像林男於睡眠中僅因車輛晃動的無意識動作，即能精準以手部置於被害女子右大腿的敏感部位。

法官表示，如將手指伸直、彎曲，並以指腹、指尖、手掌心觸碰被害女子的特定部位，均屬較精細動作，依一般生活經驗法則，若非行為人有意控制，實難僅因隨意或無意識擺放而有這些細膩且密集的舉動，認定林男辯稱不足採信。

法院指出，林男犯後矢口否認犯行，且未彌補被害女子所受創傷，犯後態度難認良好，依強制猥褻罪，判林男有期徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：陳仁華）1101107

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