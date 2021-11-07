8旬老翁搭客運裝睡摸鄰座女子大腿　判5月徒刑

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被害女子因驚懼害怕而未出聲求救，林男因而強制猥褻得逞，直到車輛抵達台北車站，被害女子向駕駛反映並報警，基隆地檢署偵查後起訴林男。林男在法院審理時承認當時有搭這班客運，但矢口否認有強制猥褻犯行，辯稱他上車在睡覺，是車子搖晃，不小心才碰到被害女子的腿。
被害女子在法院審理時證稱，她拍攝2段影片是因為林男的手勢有不太一樣，過程中她有用手把林男的手撥開1、2次，但不久後，林男又將手放回來，覺得林男的動作是刻意的，她當時很害怕才會講不出話來。
法官勘驗影片、現場照片及擷取照片比對，可見林男觸碰被害女子右大腿的動作多變，難以想像林男於睡眠中僅因車輛晃動的無意識動作，即能精準以手部置於被害女子右大腿的敏感部位。
法官表示，如將手指伸直、彎曲，並以指腹、指尖、手掌心觸碰被害女子的特定部位，均屬較精細動作，依一般生活經驗法則，若非行為人有意控制，實難僅因隨意或無意識擺放而有這些細膩且密集的舉動，認定林男辯稱不足採信。
法院指出，林男犯後矢口否認犯行，且未彌補被害女子所受創傷，犯後態度難認良好，依強制猥褻罪，判林男有期徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：陳仁華）1101107