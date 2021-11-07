COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

艾怡良歌后路遇徬徨　吳姍儒二度拿金鐘也曾「自我懷疑」

▲艾怡良（左）向吳姍儒（右）訴苦，大讚她是人生導師。（圖／公視提供、吳姍儒IG）
▲艾怡良（左）向吳姍儒（右）訴苦，大讚她是人生導師。（圖／公視提供、吳姍儒IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-07 14:58:30

金曲創作歌后艾怡良歌而優則演，今年更雙料入圍第58屆金馬獎最佳原創電影歌曲與最佳新演員獎，她近來上節目《36題愛上你》宣傳新專輯《偏偏我卻都記得》，聊及自己獲獎後曾一度自我懷疑，而曾二度拿下金鐘主持人獎的吳姍儒，就以經驗分享如何排解焦慮，讓艾怡良大讚：「Sandy真的是人生導師！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
在選秀節目《超級偶像》奪得冠軍、被發掘當歌手後，艾怡曾有「不是圈內人」的徬徨，原來她相當崇拜天后張惠妹，卻有一段時間，覺得自己始終沒有辦法達成「心中很欽佩的女星、歌手的模樣」，也認為張惠妹舞台演出充滿魅力與爆發力，而自己光在台下拿到麥克風就會手抖，唐綺陽聽了就跟她說：「不講根本沒有人覺得妳抖，其實妳蠻有氣勢的。」

▲艾怡良舉辦發片記者會。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.10.26）
▲艾怡良曾有不是圈內人的徬徨。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.10.26）
在歌壇奮鬥逾10年，於2017、2019年分別獲得金曲歌后、最佳作曲人肯定，但當年的獲獎作品述說的卻是自己的迷惘，讓艾怡良抱持自我懷疑態度，認為：「是自己的迷惘被肯定了？」不過吳姍儒就以過來人角度，透露自己「自我懷疑」的時間也好長，從第一次入圍金鐘，就懷疑到了今年10月，坦言：「沒有辦法享受當下，其實是很痛苦的事情，只是過了那個時刻之後，我們就只好再往前急起直追、繼續努力。」讓艾怡良有如醍醐灌頂，忍不住說：「Sandy很暖，妳是導師！」吳姍儒也笑說：「對！我是教國中英文喔！」

▲艾怡良聽到3位準冠軍歌喉後，相當驚訝。（圖／記者林柏年攝）
▲艾怡良於2017、2019年分別獲得金曲歌后、最佳作曲人肯定。（圖／記者林柏年攝）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀