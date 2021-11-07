艾怡良歌后路遇徬徨 吳姍儒二度拿金鐘也曾「自我懷疑」
金曲創作歌后艾怡良歌而優則演，今年更雙料入圍第58屆金馬獎最佳原創電影歌曲與最佳新演員獎，她近來上節目《36題愛上你》宣傳新專輯《偏偏我卻都記得》，聊及自己獲獎後曾一度自我懷疑，而曾二度拿下金鐘主持人獎的吳姍儒，就以經驗分享如何排解焦慮，讓艾怡良大讚：「Sandy真的是人生導師！」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-07 14:58:30
在選秀節目《超級偶像》奪得冠軍、被發掘當歌手後，艾怡曾有「不是圈內人」的徬徨，原來她相當崇拜天后張惠妹，卻有一段時間，覺得自己始終沒有辦法達成「心中很欽佩的女星、歌手的模樣」，也認為張惠妹舞台演出充滿魅力與爆發力，而自己光在台下拿到麥克風就會手抖，唐綺陽聽了就跟她說：「不講根本沒有人覺得妳抖，其實妳蠻有氣勢的。」
在歌壇奮鬥逾10年，於2017、2019年分別獲得金曲歌后、最佳作曲人肯定，但當年的獲獎作品述說的卻是自己的迷惘，讓艾怡良抱持自我懷疑態度，認為：「是自己的迷惘被肯定了？」不過吳姍儒就以過來人角度，透露自己「自我懷疑」的時間也好長，從第一次入圍金鐘，就懷疑到了今年10月，坦言：「沒有辦法享受當下，其實是很痛苦的事情，只是過了那個時刻之後，我們就只好再往前急起直追、繼續努力。」讓艾怡良有如醍醐灌頂，忍不住說：「Sandy很暖，妳是導師！」吳姍儒也笑說：「對！我是教國中英文喔！」