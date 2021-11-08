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保護瀕危物種　加州水族館為海獺打COVID疫苗

▲加州蒙特瑞灣水族館為預防疫情擴散至仍在瀕臨絕種動物名單上的海獺，日前為8隻海獺接種COVID-19疫苗。圖為加州蒙特瑞灣水族館的海獺。（圖／美聯社／達志影像）
▲加州蒙特瑞灣水族館為預防疫情擴散至仍在瀕臨絕種動物名單上的海獺，日前為8隻海獺接種COVID-19疫苗。圖為加州蒙特瑞灣水族館的海獺。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-08 05:00:00

（中央社記者周世惠舊金山6日專電）加州蒙特瑞灣水族館之前為8隻海獺接種COVID-19疫苗，預防疫情擴散至仍在瀕臨絕種動物名單上的海獺。這是目前所知全美第一個完成的海獺接種計畫。

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加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，加州蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）首席獸醫莫瑞（Mike Murray）把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的針頭準備好時，海獺躺在一個裝著海水泡沫的行李袋，下方鋪著墊子，4名助手戴著厚厚的防咬手套，海獺扭動身軀的景象有如為「不願接種疫苗」下了新定義。

注射時間約10秒後，沒有自拍、也不送貼紙和棒棒糖獎勵，接種疫苗後，海獺暫時住到臨時水族箱。

莫瑞說，有很多證據顯示雪貂、水貂、海獺這個動物家族很容易染疫，「我們有義務保護動物的健康」。他擔心，如果水族館的人員把2019冠狀病毒疾病傳給海獺，一旦海獺被放回海上，可能會把新型冠狀病毒傳播給野生的海獺族群，如同「生物漏油」般造成巨大損失。

今年8月起，蒙特瑞灣水族館開始為8隻海獺接種疫苗，本週全部完成。其中有4隻海獺住在水族館裡，在大型的展示水箱悠遊戲水，供參訪民眾拍照。

另外4隻是救援和復原計畫中的野生海獺。海獺寶寶若與媽媽走散而擱淺受困沙灘，有時會被帶到水族館，由其他的海獺媽媽照護到恢復健康，再放回大海。

這8隻海獺都接種兩劑COVID-19疫苗，兩劑之間隔3週，牠們接種位於新澤西州Zoetis公司所生產的動物疫苗。海獺疫苗接種計畫由美國魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）批准。

海獺接種疫苗後沒有不良反應，非常活躍。截至今天，蒙特瑞灣水族館內的海獺與動物都沒有染疫。

今年4月，位於亞特蘭大的喬治亞水族館（Georgia Aquarium）宣布，有數隻亞洲型小爪海獺確診，症狀包括打噴嚏、流鼻水、倦怠和咳嗽。喬治亞水族館懷疑，一名無症狀染疫的工作人員傳染給海獺，幸運地那些海獺恢復健康。

但在猶他州和威斯康辛州，有數千隻又名水貂的美洲水鼬染疫死亡；水貂是海獺的近親。另外，在丹麥，有200多家毛皮養殖場因為爆發疫情，1700萬隻水貂被安樂死。

海獺會潛入70英尺深的海底尋找蛤蜊、螃蟹、海膽、鮑魚和其他食物，每天的食量高達牠們體重的25%。

報導說，從俄勒岡州與加州交界處到墨西哥的太平洋岸，歷史上曾有約1萬6000隻海獺棲息。18世紀末到19世紀初，俄羅斯、英國和美國的毛皮貿易商無情獵殺海獺。1977年後受到法令的保護，海獺數量慢慢增加，目前有近3000隻，仍然在瀕危物種的名單上。海獺受到最大的威脅是疾病和大白鯊的襲擊。（編輯：郭中翰）1101107

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