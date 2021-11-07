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COVID-19增4境外移入！ 3人「完整接種」仍突破性感染

▲今增4境外移入！3人完整接種仍感染。（圖／美聯社／達志影像）
▲今增4境外移入！3人完整接種仍感染。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-07 16:43:51

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北7日電）中央流行疫情指揮中心，今天公布國內新增4例COVID-19境外移入確定病例，其中3人完整接種仍突破性感染，分別打AZ、俄羅斯衛星-V及中國科興疫苗；確診個案無新增死亡。

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指揮中心發言人莊人祥下午說明，新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自聖克里斯多福及尼維斯（案16550）、蒙古（案16551）、越南（案16552）及馬來西亞（案16553）入境，入境日介於今年10月24日至11月5日。

莊人祥表示，新增4例境外移入，其中3人為突破性感染，案16550聖克里斯多福及尼維斯籍20多歲男性，今年8月中旬完整接種2劑AZ疫苗；案16551美國籍10多歲女性，7月初在蒙古接種2劑俄羅斯衛星-V疫苗；案16553為馬來西亞籍10多歲男性7月底在馬來西亞施打2劑科興疫苗。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6442例確診，分別為1798例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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