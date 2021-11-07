逆轉！幼教師遭控甩4歲女童耳光 檢方認罪證不足不起訴
今年初，新北市一名婦人，在議員張維倩陪同下召開記者會，控訴就讀幼兒園的4歲女兒，遭王姓女幼教師狠甩耳光，導致有聽障問題的女兒病況惡化，當時王姓女幼教師也下跪道歉，最後遭新北教育局處分，嚴令1年內不得於教保機構服務。不料案情卻大逆轉，經士林地檢署調查後，認為王女罪證不足，予以不起訴處分，且教育部也認定，教育局處分有失公正。對此教育局回應，將重新召開會議深入調查。
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 15:29:03
據不起訴書指出，王女被控於去年12月底，對4歲女童不當管教，女童返家後告知母親被打耳光，家長因此氣得到幼兒園質問，當時王女坦承打耳光並下跪道歉，而女童家長也提告傷害罪。之後教育局組成調查小組，認定王女有不當管教，令其1年內不得於教保機構服務。
不過士林地檢署調查時，王女卻對檢方供述沒有打女童，並坦言會下跪道歉，係因家長揚言要爆料給媒體，她遭受壓力下才下跪，吞下並無犯的過失。而檢方也調查女童的監視器畫面，當天下午女童出場表演，其神情自然、未見臉頰受傷，且女童母親也稱，當天女兒僅稱睡午覺時想媽媽哭了，隔天才說被老師打臉頰，檢方因此認定無直接證據、可證王女有施暴，予以不起訴處分。
而王女也向教育部提起訴願，教育部認定教育局處分有失公正，於上月28日撤銷處分。對此，教育局則回應，將重新召開會議以釐清事實。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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