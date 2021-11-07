汽車變換車道突右閃！倒楣騎士撞整排車 驚悚瞬間畫面曝
本月4日上午11時許，北市大安區辛亥路段，發生一起車禍事故，當時有2台自小客車，沿辛亥路2段同方向車道行駛，不料位於內側的銀色休旅車，突然向右變換車道，導致一旁黑色的轎車緊急往右側閃避，不慎與一台機車發生擦撞，機車瞬間撞擊路邊停放的機車，共有7台機車波及損毀，造成機車駕駛左手掌及右大腿挫傷。
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 15:52:38
據了解，2台自小客車分別由年約40歲、50歲駕駛，同往辛亥路2段方向行駛，但卻由於休旅車突然向右變換車道，黑車緊急向右閃避，不慎擦撞年約20歲的機車騎士，並波及路邊的7台機車。從曝光的監視器可以看到，黑車向右碰撞機車，騎士瞬間歪向一旁、撞擊路邊機車。
警方獲報後趕抵，騎士左手掌及右大腿挫傷，但3名汽機車駕駛皆無酒駕，相關肇事責任正釐清調查中。不過警方也指出，今年6月1日新修正道路交通管理處罰條例第43條，若觸犯蛇行、嚴重超速、惡意逼（擋）車、在道路上競駛（技）等危險駕駛行為，可處6000元以上到24000元以下罰鍰，且汽車駕駛人因而肇事者，並吊銷其駕駛執照，提醒民眾多加注意。（編輯：林盈君）