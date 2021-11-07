公投四個不同意、台灣進國際　基進1500場地方走踏開跑

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針對美豬議題，身為護理師的台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺指出，國民黨將美豬公投塑造成食安議題，但身為護理人員必須說，WHO早就針對萊克多巴胺的每日安全攝取量訂出標準，以一個60公斤的人為例，他必須每天持續的吃含有萊劑含量上限的豬肉6公斤，才有可能達到萊克多巴胺會造成的生理反應，監督的點應該是管理不是阻擋，這才是台灣與國際接軌進行自由公平貿易的基本。
針對核四議題，台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員參選人張婷婷認為，核四已經超過二十年沒有啟動，就像是久久沒有發動的老車一般，必然出現許多毛病，老舊拼裝車的核四沒有辦法解決用電問題，反而是把永遠無法解決的生命安全問題丟給下一代。
而針對三接遷離議題，台灣基進左營、楠梓市議員參選人陳子瑜指出，三接可提供大潭電廠天然氣發電量一年137億度，預估減少五百萬噸燃煤，有效減輕高雄南電北送的負擔，蔡政府的三接方案，僅佔23公頃，是馬政府時期232公頃的十分之一，此外更外推455公尺，呼籲所有在乎空氣品質的高雄人，一定要站出來對藻礁公投投下不同意票，支持三接儘速興建。
台灣基進三民區市議員參選人張博洋則說，公投綁大選在2018年就證明光是投票與開票就費時又混亂，是一條走不通的路，提案者自己笨就算了，為何要把公民當傻子？ 四年一次的大選就是台灣政黨、總統候選人的統獨忠誠度測驗，在2020年抗中保台成為社會主流之後，國民黨自己心虛，為了避免自己親中本質每四年需被人民放大檢驗一次，才會迫切想將民生議題的公投綁在大選，模糊統獨立場的檢視，根本是嘴巴說一套獨立思考，實際上做另一套民粹操作。