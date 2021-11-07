疫情下愛心不打烊 惠民扶輪社「樂舞」收入捐助8團體

疫情衝擊不少社福機構，有的因募款不易影響業務推動。台中惠民扶輪社發揮人溺己溺精神，籌劃多時在國立台中教育大學「寶成音樂廳」舉辦「樂舞扶輪」公益募款音樂會，獲得近20家企業力挺贊助，門票收入扣除開支，全數捐給私立惠明盲校等弱勢團體，讓他們感受來自社會的溫暖。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台中惠民扶輪社社長林彥廷表示，新冠肺炎疫情改變很多人生活模式。幸運的人，也許只是換種方式消費與生活；卻也有不幸的人，因此陷入前所未有的困境。以原本就靠募款為主要經費來源的社福機構為例，不少因為募款不易，業務受到影響。





▲台中惠民扶輪社社長林彥廷（左六）拋磚引玉，舉辦「樂舞扶輪」公益音樂會，收入捐助8弱勢團體。（圖／扶輪社提供）

此次舉辦「樂舞扶輪」音樂會，就特別富有意義。林彥廷表示，受到疫情衝擊，許多弱勢單位募款不易，期許我們能盡一份心拋磚引玉，將募得的款項扣除費用，全數捐做公益，受贈單位包括：國際扶輪根除小兒麻痺基金、台中張秀菊基金會、台中私立惠明盲校、瑪利亞霧峰教養家園、台中市後車頭發展協會、台中市東勢社區發展協會、台中市沐風關懷協會、腦麻協會等。





此次音樂會藝術總監暨台中惠民扶輪社秘書陳俞汎表示，「樂舞扶輪」音樂會，安排的曲目，以耳熟能詳的舞曲為主軸，包含各種風格的舞曲，例如Tango、華爾滋、圓舞曲以及多首台灣民謠，當中更以輕鬆口白來貫穿其中，吸引很多扶輪人享受音樂兼做公益。。





參與音樂會的優秀音樂家與聲樂家，陣容堅強，諸如台中美國學校手鐘樂團、指揮/Dr. Michael Wiles、小提琴家/陳俞汎、黃鈺鈞、廖芷誼、蔡凱心等人。壓軸則由麗明營造董事長吳春山獻唱，為大會劃下美麗又驚喜的圓滿句點。至於參與音樂會單位，凡贊助5萬元以上即列為協辦單位，此次協辦單位共有親家建設、斐得蔬食、麗明營造、美堤食品、菲仕美醫美、大三元、泰晶殿、經緯度企業、英利公司、前扶輪社總監謝明憲等。









