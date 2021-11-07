PLG／領航猿熱身賽首秀大勝攻城獅 一哥施晉堯轟27分
PLG季前熱身賽今(7)日繼續在新莊體育館進行，桃園領航猿首次在熱身賽登場即展現強大火力，整場領先雙位數，終場以97:82擊敗新竹攻城獅，領航猿一哥施晉堯攻下全場最高27分。
記者鍾東穎/台北報導
2021-11-07 16:49:15｜2021-11-07 16:50:49
昨天攻城獅以96:87逆轉主場作戰的新北國王，給足新同學震撼教育，今天對上領航猿卻在一開賽就陷入0:12苦戰，施晉堯連飆2顆三分球，單節獨拿15分打出氣勢，攻城獅靠著澳門200公分中鋒容毅燊飆進三分球終於得分，團隊首節僅進帳8分。
次節，領航猿多點開花，去年SBL新人王盧峻翔、溫立煌接連跳出，前者上半場貢獻10分，儘管攻城獅在次節逐漸回神，高國豪上半場拿下11分為最高，團隊進帳27分，但仍以35:54落後。
易籃再戰，攻城獅延續火力，單節打出25:17攻勢，尤其第三節尾聲，李家瑞三分球，攻城獅追到只差7分，但溫立煌回敬「三分打」穩住雙位數領先，領航猿以72:60進入第四節。
決勝節，儘管攻城獅沒有放棄一路苦追，但領航猿維持破5成命中率，終場以15分之差獲勝，施晉堯攻下全隊最高27分，盧峻翔挹注17分，攻城獅以李家瑞的25分最佳，高國豪添次高的21分。