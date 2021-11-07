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中國疫情3週內飆918例　祭「時空伴隨者」以科技控制民眾

▲中國近來疫情延燒，各地也紛紛推出抗疫手段。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近來疫情延燒，各地也紛紛推出抗疫手段。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-07 16:50:09｜2021-11-07 17:38:40

中國本土新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中國國家衛健委通報6日新增50例，而其中又以河北通報的21例最多。這一波疫情在3週內已經累積至少918例，波及超過個20省44市，中國官方除了加緊兒童疫苗接種以及加強注射之外，近日成都以及長沙等地更祭出了「時空伴隨者」檢疫手段，只要跟確診者的手機號碼在同一個時空停留10分鐘，就必須進行核酸檢測，也大大造成了中國民眾不便。

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中國近來本土疫情延燒，中國國家衛健委通報，6日新增74例確診病例，其中50例為本土病例，以河北通報21例最多。另外還有21例本土無症狀感染病例。自這一波疫情爆發後，3個禮拜之內，確診者以及無症狀感染者已經累計918例，波及超過20省44市。隨著本土疫情再起，中國官方也正加緊腳步為3歲至11歲的兒童接種疫苗，並且針對「重點人群」加快追加注射，各地也紛紛推出疫情防控新手段。

近日成都、長沙和嘉峪關等地先後在10月底和11月初公布了「時空伴隨者」必須接受防疫檢測的規定。西安、北京等地隨著疫情升級，也開始執行類似的手段，雖然各地定義不一，但手段大同小異。

根據《自由亞洲電台》報導，像在成都，只要與確診者的手機號碼在800公尺X800公尺範圍內，共同停留超過10分鐘，且最近14天任一方號碼累計停留時常超過30小時以上，查出的號碼即為時空伴隨號碼，這些號碼的持有人都必須接受核酸檢測。

報導指出，「時空伴隨者」的範圍似乎非常大，成都從11月3日開始向有著時空伴隨風險的民眾發出提示訊息，一天之內有已經確認了8.2萬名時空伴隨者。

▲中國醫護人員在寧夏銀川對民眾進行核酸檢測。（圖／翻攝自新華社）
▲若被認定為是「時空伴隨者」，就必需接受核酸檢測。（圖／翻攝自新華社）
前新浪微博審核員劉力朋指出，從技術上來說，「時空伴隨者」並不是新技術，「就是基於通訊基地台來確定位置，跟之前的行程碼之類的是同一個原理，其實就是換了一種說法。」劉立朋認為，這可能還會引發「污名化」問題。他指出，這就是在定義一種可以採取進一步強制手段的情況，就像是在攻擊新冠確診的人一樣，這就是一種污名化。

「時空伴隨者」新規定，也讓不少網友吐槽，名字聽起來浪漫，卻嚴重干擾了他們的生活。有網友表示，「學院有位老師坐地鐵從望江來江安上課，進地鐵和校門都是綠碼，上完課就莫名其妙變成黃碼。」按照目前的狀況，可能出門搭乘大眾交通運輸，不知不覺就成了時空伴隨者，「躲都躲不過」。

還有一名南京居民特別翻牆到推特上，隱晦吐槽了這個規定，並向《自由亞洲電台》表示，「我感覺到噁心，我覺得是防疫過度，因為這種防疫方式已經嚴重影響了民眾的日常生活和經濟發展，而且很多做法是不合法的。」他坦言，這種防控升級也是馴服民眾的一種嘗試和實驗。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友反應，在「時空伴隨者」的規定之下，很可能搭個大眾交通運輸都會被轉為黃碼。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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