中國疫情3週內飆918例　祭「時空伴隨者」以科技控制民眾

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近日成都、長沙和嘉峪關等地先後在10月底和11月初公布了「時空伴隨者」必須接受防疫檢測的規定。西安、北京等地隨著疫情升級，也開始執行類似的手段，雖然各地定義不一，但手段大同小異。
根據《自由亞洲電台》報導，像在成都，只要與確診者的手機號碼在800公尺X800公尺範圍內，共同停留超過10分鐘，且最近14天任一方號碼累計停留時常超過30小時以上，查出的號碼即為時空伴隨號碼，這些號碼的持有人都必須接受核酸檢測。
報導指出，「時空伴隨者」的範圍似乎非常大，成都從11月3日開始向有著時空伴隨風險的民眾發出提示訊息，一天之內有已經確認了8.2萬名時空伴隨者。
前新浪微博審核員劉力朋指出，從技術上來說，「時空伴隨者」並不是新技術，「就是基於通訊基地台來確定位置，跟之前的行程碼之類的是同一個原理，其實就是換了一種說法。」劉立朋認為，這可能還會引發「污名化」問題。他指出，這就是在定義一種可以採取進一步強制手段的情況，就像是在攻擊新冠確診的人一樣，這就是一種污名化。
「時空伴隨者」新規定，也讓不少網友吐槽，名字聽起來浪漫，卻嚴重干擾了他們的生活。有網友表示，「學院有位老師坐地鐵從望江來江安上課，進地鐵和校門都是綠碼，上完課就莫名其妙變成黃碼。」按照目前的狀況，可能出門搭乘大眾交通運輸，不知不覺就成了時空伴隨者，「躲都躲不過」。
還有一名南京居民特別翻牆到推特上，隱晦吐槽了這個規定，並向《自由亞洲電台》表示，「我感覺到噁心，我覺得是防疫過度，因為這種防疫方式已經嚴重影響了民眾的日常生活和經濟發展，而且很多做法是不合法的。」他坦言，這種防控升級也是馴服民眾的一種嘗試和實驗。
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