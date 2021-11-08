歐美憂南海局勢　德媒揭中國軍艦配備德國發動機

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩家公司都對媒體表示，它們一向遵守出口管制規定。
MTU發動機在中國的交貨紀錄，可在記錄武器交易和移轉的「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）網站上找到公開細節。
根據斯德哥爾摩國際和平研究所，MTU至少在2020年以前，曾固定透過中國境內一家授權生產工廠，為中國052D型飛彈驅逐艦（北約代號為旅洋Ⅲ級）供應發動機。此外，MTU據報也曾供應中國039（G）型潛艦（北約代號「宋級」）使用的發動機。
MTU總部告訴德國第一電視台與週日世界報，他們已「明確終止」為宋級潛艦供應發動機，還宣稱公司未與「中國國防部或武裝部隊簽訂任何合約」。但2010年MTU在中國成立合資企業當時，公司負責人曾提到交付「船用發動機給中國海軍與海警」。
同樣的，SEMT Pielstick也曾於2002年在公司網站上公開消息，宣布中國廠商獲授權、為新一代巡防艦生產的PA6型發動機交貨。現在公司網站的資料庫頁面還找得到這則消息。
不過斯德哥爾摩國際和平研究所也點出，中國軍艦安裝的MTU發動機，屬於不需要出口許可的軍民兩用技術。研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示，軍民兩用物資出口屬於現行法規的「灰色地帶」。
歐洲聯盟（EU）在1989年六四事件過後，對中國實施武器禁運，但約束力有限。
專精出口的德國律師羅斯納（Sebastian Rossner）告訴德國第一電視台：「歐盟對中國的武器禁運並非依據歐盟條約做出的正式決議，因此，對中國海軍出口特定船用發動機也可能獲准。如果想改變這種情況，歐盟必須修改軍民兩用規定，或正式祭出武器禁運。」
今年以來，服役中的中國海軍旅洋Ⅲ級驅逐艦數量增加，這類船艦配備面對空飛彈與巡弋飛彈。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101107