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NBA／勇士開季僅1敗　科爾大讚3替補包含伊古拉達

▲勇士老將精神領袖Andre Iguodala本季重回勇士，從板凳出發仍有相當精彩的表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士老將精神領袖Andre Iguodala本季重回勇士，從板凳出發仍有相當精彩的表現。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-07 18:04:19

金州勇士開季勢如破竹，目前以7勝1負高居西區榜首，儘管一哥Stephen Curry近3場熄火但瑕不掩瑜，總教練Steve Kerr更興奮看到替補席上有「超驚人」的表現，還指名稱讚3位板凳軍。

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勇士昨天在大通中心主場以126:85擊敗紐澳良鵜鶘，出乎意料的是Curry不是這場的主角，僅拿19分是本季次低，另一先發後衛Jordan Poole攻下26分，連2場包全隊最高分，替補登場的Gary Payton II貢獻17分，Nemanja Bjelica也有13分進帳，Andre Iguodala則送出10次助攻。

Kerr告訴《NBC Sports》，「太令人驚奇了！單看數據表，3位替補球員Bjelica、Gary和Andre Iguodala分別在正負值拿下+33、+23和+26，他們都打了17分鐘，這相當讓人印象深刻。」

「我認為鵜鶘在第一節就注定輸球了，我們替補打得很努力，投籃命中率很高，防守也做得很好，第2陣容上場讓我們先發陣容有時間重整旗鼓，這一切都對我們很有幫助。」Kerr如此讚嘆。
 

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