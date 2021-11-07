NBA／勇士開季僅1敗 科爾大讚3替補包含伊古拉達
金州勇士開季勢如破竹，目前以7勝1負高居西區榜首，儘管一哥Stephen Curry近3場熄火但瑕不掩瑜，總教練Steve Kerr更興奮看到替補席上有「超驚人」的表現，還指名稱讚3位板凳軍。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-07 18:04:19
勇士昨天在大通中心主場以126:85擊敗紐澳良鵜鶘，出乎意料的是Curry不是這場的主角，僅拿19分是本季次低，另一先發後衛Jordan Poole攻下26分，連2場包全隊最高分，替補登場的Gary Payton II貢獻17分，Nemanja Bjelica也有13分進帳，Andre Iguodala則送出10次助攻。
Kerr告訴《NBC Sports》，「太令人驚奇了！單看數據表，3位替補球員Bjelica、Gary和Andre Iguodala分別在正負值拿下+33、+23和+26，他們都打了17分鐘，這相當讓人印象深刻。」
「我認為鵜鶘在第一節就注定輸球了，我們替補打得很努力，投籃命中率很高，防守也做得很好，第2陣容上場讓我們先發陣容有時間重整旗鼓，這一切都對我們很有幫助。」Kerr如此讚嘆。