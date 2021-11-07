PLG／富邦勇士單場25失誤　許總：周桂羽要負責

PLG熱身賽，元年冠軍富邦勇士今(7)日出戰新兵新北國王，單場出現25次失誤比對手多出20個，這也是第四節前無法拉開領先的原因，所幸最終仍以106:93獲勝，賽後富邦總教練許晉哲笑說，要改打控球的周桂羽負責。
記者鍾東穎/新北報導
2021-11-07 20:34:30
「桂羽要負很大的責任。」許晉哲看著身旁的周桂羽直說，「因為他的確是我們現在今天唯一的控球，從去年後半段跟他有共識，希望他能轉到控球，看能不能對他個人、球隊或是台灣籃球有更大的幫助，其實他傳球視野非常好。」
富邦主力控衛林書緯和賴廷恩因傷缺席，因此周桂羽只能站上第一線，許晉哲說，「對方也知道他不是專職控球，比賽後半段對手教練示意要壓迫上來，這點他處理得不錯，但傳球時機並沒有達到我的要求。」
許晉哲還笑虧周桂羽包辦4次失誤，反問有幾次助攻，周桂羽自認有8次，結果數據顯示只有3次，「另外5次應該失誤掉了。」並稱讚對手將失誤次數改成投籃次數。
這又是富邦另一大問題，許晉哲表示學長們太愛讓賢，尤其林志傑和曾文鼎會傳球讓學弟們投籃，但學弟們又會回傳回來，今天團隊81投43中，而國王則是103投35中，從練習賽就出現這問題，希望熱身賽階段可以改善這問題。