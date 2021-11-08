NOW早報／59.4萬劑AZ疫苗效期至月底　莊人祥曝接種順序

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由我國向臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，目前已到貨712萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑，及本次提供第13批59.4萬疫苗。
指揮中心發言人莊人祥昨日指出，這批疫苗的效期至今（2021）年11月30日，而此次進口原因，主要是來自國際間供貨不穩定，相關交貨時程也很難確定，在受限國內還有很多接種AZ疫苗的民眾尚未完成第二劑的接種，因此這批疫苗，將優先提供符合間隔8周以上的民眾做第二劑的接種，並提高國內第二劑疫苗的覆蓋率，指揮中心也會持續掌握每天的疫苗接種情形、即時調度，避免疫苗屆效的情形發生。
今日天氣／越晚越冷！今「北、東北」下探16度 日夜溫差大
中央氣象局預報，今日北部及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區出現局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨的機會，其他地區則為多雲天氣。
在溫度方面，北部及東北部氣溫一路下滑，從清晨23、24度下降至夜晚的16度左右，預估今日白天相較昨日白天有10度降幅，變化較大要多注意。其餘地區也是越晚越冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫約19至21度，中南部白天體感雖仍舒適溫暖，但日夜溫差較大。
快筆記！把握這三點 雙11才能買得又爽又划算
消費者每年最期待的電商盛事「雙11」購物節，各家業者無所不用其極，想讓消費者多買一點，但狂買搶便宜之餘，有些小撇步還是要特別留意，才能買得安心又划算，例如務必要注意優惠期限、銀行回饋以及避開雙11消費高峰這三點，只要把握好方法，保證雙11無往不利！
網購首先在意的就是優惠期限，但是各家優惠眾多，且優惠日期繁雜，怕自己記不清楚而錯過，必要時可以在手機設定鬧鐘，提醒自己什麼時候優惠來了趕緊下手。畢竟今年眾多業者推出「整點搶優惠」類型活動，有個鬧鐘在方便自己不錯過優惠，也不失是個好棒法。
再來還需注意各家銀行回饋內容。在雙11期間各家電商業者各出奇招，就是要留住消費者的目光，很多電商也會和銀行合作，推出眾多消費買多少就回饋幾％的活動，付錢之前確認清楚哪一家銀行信用卡或聯名卡比較划算、有較多的回饋，只要多用一點點心，在消費之餘就能多撈一點好處，這時每年繳的年費也就派上用場了。
最後，消費者可把握各家業者提前推出的暖慶優惠，綜觀各家業者今年活動，事實上雙11前的暖慶優惠也已經不少，消費者可把握且提早購買排入物流，也許能讓包裹避開雙11的大塞車，讓你提早享受到夢寐以求的商品。
獨／襲胸魔鄧佳華進軍AV界 米砂保護女優：拒用爭議人物
擔任成人影片監製的知名YouTuber米砂（Misa），近日仿效韓劇《魷魚遊戲》拍攝的AV版《鮑魚遊戲》，引起一陣觀賞熱潮，點閱率突破3萬人，還有不肖團隊打著她名號招募演員加入，讓她非常生氣。米砂透露，其實拍攝AV並非大家想像中那麼美好，過程非常辛苦。聽聞鄧佳華有意進軍AV界，因對方曾在拍片時對網紅星諠襲胸，她接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，為避免模糊焦點，造成女優不愉快，不會為衝高流量而採用爭議人物。
米砂表示，避免演員背景混雜，這次拍攝《鮑魚遊戲》的幾位男優們，是採推薦方式，先找到一位有口碑的男演員，再透過其人脈找尋體力佳、可信賴的同行加入，保持影片品質，當天酬勞約為1～1.5萬元左右，男女優純粹是工作關係，拍完片並不會私聯或交往。
她以前曾透過海選方式，試用無經驗的志願者，面試約50多人，僅挑出1、2人能真槍實彈上陣，米砂認為，當男優除了熱忱、體力條件，最重要的是心態問題，要把拍片當成一項正式工作，而非想來對女性伸鹹豬手，「那種心態的人，用過一次就不會有瓜葛了」。
外界對成人影片難免有異樣眼光，米砂強調想努力改善這個環境，當天參與拍攝《鮑魚遊戲》的臨演們，都是她信任的同學、好友們，拍攝時間超過20小時，非常辛苦，基本時薪都比照《勞基法》規定，當天每人酬勞逾5,000元，「我們不會把臨演當廉價勞工，不想給外界留下負面印象」。因為《魷魚遊戲》的拔河、玻璃橋遊戲危險性太高，目前翻拍計畫暫緩，會等第二季《魷魚遊戲》推出後，再考慮拍新影片，盼粉絲耐心等候。針對有人仿效她拍片，打著《鮑魚遊戲》名號招募演員，被媒體形容是「爽看現場賺6,000」，米砂認為是一句不負責任又很刻板印象的話，而且「就算要蹭熱度，現在加入太晚了」。她親自私訊對方想問清楚，沒想到反被封鎖，在IG呼籲粉絲不要誤入陷阱，小心被對方詐騙金錢 ，「如果你想要跟我們一起工作，是有機會的，請留意官方消息，不要被假消息誤導了」。
日職／和火腿再續前緣 王柏融說出心裡話
日本職棒（NPB）日本北海道火腿鬥士7日宣布，正式和「台灣大王」王柏融簽下2022年球季合約，王柏融也透過球團表示，明年球季用盡全力去戰鬥。並且以最大努力向球迷展示最好的一面。
王柏融本季出賽95場比賽敲出61支安打，打擊率2成42，敲出9支全壘打、貢獻48分打點，都是旅日3年來表現最佳的成績。
7日台灣時間凌晨3點，日媒《日刊體育》率先披露 火腿隊和王柏融簽下1年合約，中午火腿隊正式透過球團推特公布，和王柏融簽下2022年球季合約。
王柏融則透過球團表示，過去3年在火腿隊度過無可取代的時光，對於明年球季能再穿上火腿隊的球衣感到相當光榮。明年球季用盡自己的全力去戰鬥。並且以最大努力向球迷展示最好的一面。
火腿隊沒有公布王柏融合約內容，王柏融經紀公司表示，所有合約內容以球隊公佈為準，目前王柏融返台進行14天檢疫隔離中，並且尚未確定是否會舉行返台記者會。
為何迴轉壽司越吃越少盤？全場點出「殘酷真相」：很抱歉
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引民眾和三五好友一同前往享用。對此，就有網友好奇詢問「『迴轉壽司』可以吃幾盤？」而掀起眾人熱議，其中還有鄉民點出越吃越少的關鍵原因。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，好奇表示「我想問問說阿！大家如果去吃『迴轉壽司』的話阿～可以一次吃幾盤阿？」他分享目前一次可享用7盤以上，最多約15左右，但他文末則無奈指出「但是老了以後就越來越無法吃那麼多盤了呢」。
貼文一出，瞬間引發網友們紛紛熱議，「20基本盤」、「八盤極限」、「20～25之間」、「8~10就極限了，有些還是小菜」、「純壽司大概10盤。加湯、甜點、小菜大概15盤」、「最多十盤，再多就不行了」、「抱歉啊，30-35左右」。
留言中亦有老饕同樣因年紀變大後，無法再享用太多盤數，「最高20但現在老了大概5、6盤」、「好幾年前最多22盤，最近兩年大概7盤，如果飯類壽司少小菜多一些的話10盤」、「以前20盤沒問題，現在8盤差不多了、「小時候10盤以上，現在剩6-7盤」；甚至有鄉民指出，「存款」也是取決於拿多少盤的關鍵，「我身上的錢從來都不夠我吃飽迴轉壽司」、「輕鬆20，但錢包撐不住就停了」。（編輯：賴禹妡）