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NBA／KD傷後再戰暴龍砍31分　籃網6年來首次在多倫多獲勝

▲籃網球星Kevin Durant和James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kevin Durant和James Harden。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-08 08:05:31

布魯克林籃網今(8)日以116:103戰勝了多倫多暴龍，這也是Kevin Durant自阿基里斯腱受傷後，首次回到這個心碎之地，此役他高效的砍下了31分，率領球隊拿下5連勝。

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上一次Durant來到多倫多時，他還身披勇士球衣，他在2019年總冠軍賽第5戰上復出，但只打了一節多就因阿基里斯腱受傷而退場，之後花了很長一段時間才傷癒復出。

不過還好籃網球團給予他耐心，堅持讓Durant完全康復才上場，現在仍然是當年那個得分有如探囊取物的超級球星。本場比賽他18投11中，砍下31分7籃板7助攻，率籃網第3節打出35:17的攻勢底定勝負。

賽後受訪時，Durant表示上次來到這裡的時候，遭遇到了生涯最大低潮，不過很高興能再次回到這裡，看到這裡的球迷，並且最終帶領球隊拿下勝利。」

除了Durant之外，本季陷入低潮的James Harden這一場的表現也十分精彩，全場出賽38分鐘，20投10中砍下28分，其中有16分來自末節，讓籃網得以拿下自2015年以來，在加拿大取得的首勝。

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