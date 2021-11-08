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網球／第6次在巴黎捧盃　喬帥37座大師賽冠軍史上第一

▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）
▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-08 08:55:34

世界球王「喬帥」Dovak Djokovic今(8)日在2021年ATP1000巴黎大師賽決賽復仇Daniil Medvedev，大戰3盤後以4:6、6:3、6:3擊敗對手，生涯第6次在此捧盃，個人37座ATP1000分級的大師賽冠軍，獨居史上第一。

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在美網被Medvedev擊敗之後，Djokovic在短暫休息過後，重新觀看了這一場失利，並從中檢討教訓。這屆巴黎大師賽，兩位世界前二的球員再度碰頭，而且喬帥罕見的是以挑戰者身分來挑戰這次前來衛冕的俄羅斯好手。

首盤正處於9連勝的Medvedev 氣勢很旺，連破掉Djokovic的兩個發球局，以6:4先下一城；但之後兩盤喬帥展現他標誌性的韌性，第2盤在第4局破發後順利拿下，第3盤則是利用對手失誤增多的情況下，迅速取得5:2的領先，最終逆轉以盤數2:1奪冠。

這是Djokovic生涯第6次在巴黎大師賽奪冠，創下賽會的新紀錄；同時他拿到第37個ATP1000級大師賽單打頭銜，超越「蠻牛」Nadal獨居ATP史上第一人。

賽後Djokovic表示在美網輸球後，他透過影片總結了很多經驗，「我試著去閱讀他(Medvedev)發球和拋球的模式，試圖去尋找一些小細節。今天，他的開局更好，在第一局就破了我的發球局，不過我很快就恢復過來。他第一盤發球在線，但我覺得我好像也有機會。「

「我認為我遲早會更好地理解他的發球，並開始做一些事情。你不能繞過他，就必須找到一種方法來控制進攻，在正確的時間打正確的球。在與他的比賽中，想要贏得比賽就要使出各種招數。我們在球場上都很痛苦，有很多艱苦的多拍回合。」Djokovic說此役是很特別的一場勝利，因為他的兩個孩子第一次到現場來看自己打球。

「我知道想要擊敗Medvedev必須要有完美表現。我對自己今天的表現感到滿意，尤其是在後兩盤。」Djokovic最終總結說道。

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