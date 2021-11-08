兩岸申請加入CPTPP　國安局：越南、加拿大態度保留

我是廣告 請繼續往下閱讀
國安局報告指出，日本是CPTPP主導國，日本首相岸田文雄、前外相茂木敏充等官員均公開表示， 歡迎我國申請加入CPTPP；美國務院發言人 普萊斯（Ned Price）、駐日代理大使谷立言則表示，台灣做為世貿組織負責任會員，並堅定支持民主價值，相信會對CPTPP成員國評估台灣申請加入協定產生正面影響；澳洲執政黨副主席麥卡昆妮（Teena McQueen）、 前總理艾波特（Tony Abbott）亦表態支持我國加入。
國安局書面報告指出，中國外交部聲稱，新加坡總理李顯龍，以及墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）、智利外長阿亞曼（Andres Allamand）分別與中國國家主席習近平、中國外長王毅通電時，表態歡迎並支持中共申 請加入 CPTPP，但是新加坡及智利相關公開聲明並未提及；馬來西亞貿工部發表聲明歡迎中國加入CPTPP，貿工部長阿茲敏（Mohamed Azmin）稱，中國未來加入CPTPP後，將使馬國很快受益。
國安局指出，越南外交部表示願與中共分享談判經驗與資訊，對於台灣申請加入，則將諮詢其他成員國意見；加拿大國際貿易部部表示，加拿大已知悉中國希望加入CPTPP，但尚未與中國就此進行任何討論，參議員赫薩科斯（Leo Housakos）致函總理杜魯道（Justin Trudeau），呼籲加拿 大公開支持台灣加入 CPTPP；紐西蘭、祕魯 及汶萊等國尚未公開表態。
CPTPP採取「共識決」，從正式申請前的磋商到入會審查，我國必須逐一與所有成員國進行談判，除經貿歧見外更需克服政治障礙。