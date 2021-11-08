馬斯克「跟你想的不同」！19年資深員工揭全球首富真面目
全球首富馬斯克（Elon Musk）被譽為現實世界的「鋼鐵人」，身為特斯拉、SpaceX創辦人的他一言一行備受關注，就連一則推特發文都能引起外界熱烈關注討論。日前一名為SpaceX服務19年的前副總裁庫尼斯曼（Hans Koenigsmann）受訪時則坦言，其實外界所看到的馬斯克和老員工眼中的馬斯克其實相當不同，更大方透露馬斯克私底下的真面目。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-08 10:13:34
根據《Business Insider》報導，身為SpaceX第7名員工的庫尼斯曼表示，馬斯克私底下的那一面和面對公眾的那一面相當不同，老員工已經習慣他在會議上發揮幽默感大開玩笑，也很明顯讓員工們了解他所說的只是笑話，但面對外界時大眾會更難搞清楚「他到底是在開玩笑，還是真有這個意思？」。
由於馬斯克在推特上擁有超過6150萬名粉絲，推文也動輒影響股市，日前在推特上引用曹植的《七步詩》就被推測是在形容加密貨幣狗狗幣、柴犬幣；也針對聯合國世界糧食計畫署點名捐款透過推特隔空交火，更砲轟美國參議院所討論的「億萬富豪稅」還為此舉辦投票，要網友替他決定是否「賣掉10%我持有的特斯拉股票」，最後以接近三百萬推特用戶投出57%贊成賣股，43%反對的結果。據了解，若真的變賣成功價值約為210億美元（約5880億元台幣）。
最後庫尼斯曼也坦言，馬斯克在創辦SpaceX之前，對火箭所知甚少，但他學習力驚人除了「快速地學習」大量的相關知識外，也時常在物理領域相關問題提出獨到見解，對員工們也時常抱持的相當大的期待，這番言論也透露不少馬斯克不為人知的真面目。