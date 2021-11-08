國家級邊緣人專屬好康連發！手搖飲多一杯、咖啡買1送1
連續4週抽出的各部會加碼券公布後，幾家歡樂幾家愁，經統計有27組身分證末兩碼的朋友，連一張加碼券都沒有抽中過，被網友戲稱是「國家級邊緣人」。但就算是邊緣人又怎樣，很多廠商特別針對邊緣人提供優惠，讓你在朋友面前也能抬頭挺胸！包括怡客咖啡、舒油頭等品牌，暖心為這群朋友推出限定優惠活動，咖啡買1送1、手搖飲加10元多一杯等好康，超多獨享優惠，反倒要讓別人羨慕起這些國家邊緣人啦！「國家級邊緣人專屬優惠」有哪些？快來一起看。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-08 11:05:03｜2021-11-08 11:20:47
首先，所謂的「邊緣人」是指身分證末兩碼、未獲得任何一種加碼券的民眾，包括「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，共27組民眾。
以正港台式型男為形象的文青飲料店舒油頭，大方為國家級邊緣人祭出11/12至11/21「全品項飲料任選兩杯88折」優惠，無論是超好喝的手作布丁奶茶、原萃好茶及厚奶芝造室系列飲品，通通都能點購。
渴愛純茶室：11/9～11/30，加10元多一杯
渴愛純茶室為馬辣吃到飽旗下的首間手搖飲，店裝走復古台味霓虹燈的懷舊氣氛，讓人過目難忘。國家級邊緣人只要11/9~11/30來店點購「烤布蕾系列」任一飲品，就可以加「10元」多一杯茶飲，渴愛紅茶、紅韻紅茶、英倫紅茶、冬瓜茶任君挑選。
伊莉莎白紅茶書房：11/12～11/21，任兩杯88折
帶有英國皇家藍色調的伊莉莎白紅茶書房，主打女王紅茶等系列茶飲，11/12-11/21為國家級邊緣人推出「伊莉美人蜜紅、白雪凍美人茶、日不落拿鐵」三種明星商品，任兩杯88折優惠。
怡客咖啡：11/8～11/14，經典美式咖啡買一送一
怡客咖啡特別為國家級邊緣人，推出「加碼券沒你的事，怡客請你喝美式」獨享優惠活動，11/8~11/14推出「經典美式咖啡買一送一」，今（8）日起限時一週，終結你的悲情。
上述各手搖茶飲及咖啡店家推出的「國家級邊緣人專屬優惠」活動，只要消費時主動出示本人身分證，符合國家級邊緣人27組末兩碼數字，即可享受各品牌飲品優惠，這下一點也不傷心，再也不覺得邊緣啦。