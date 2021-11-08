朱立倫欲與蔡英文辯公投 許智傑：先去跟侯友宜辯論核四
4大公投案將於12月18日投票，國民黨主席朱立倫原預定出席中選會主辦的意見發表會，不過傳出為了避免「下駟對上駟」與民進黨青壯世代交鋒，而改為不出席，引發不少議論與「臨陣脫逃」的解讀，國民黨對此表示，只要民進黨換成兼任黨主席的總統蔡英文出席，那朱立倫就也會上陣；民進黨立委陳亭妃今（8）日受訪表示，國民黨沒有把自己過去的主張講清楚，現在就不夠資格向任何人下戰帖；民進黨立委許智傑今日也說，朱立倫這樣是刷存在感，他應先找新北市長侯友宜辯論核四要不要重啟。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-08 10:23:14｜2021-11-08 10:23:29
針對朱立倫向蔡英文下戰帖，陳亭妃說，裝睡的人是永遠叫不醒的，國民黨現在對於公投的主張都講不清楚，說不明白。她說，要問朱立倫，當時候不是說沒有核安就沒有核四嗎？甚至說如果無法處理核廢料，就無法談重啟核四，請問這些主張有任何改變嗎？為什麼換了位子就換了腦袋呢？
陳亭妃也說，三接是馬英九政府通過的，甚至現在台灣並沒有任何萊豬，為什麼國民黨要用瘋豬肉來恐嚇台灣人民？2018年公投綁大選造成混亂，一面投票一面開票，當時國民黨怎麼罵的，難道都忘了嗎？到目前為止國民黨不敢針對這些議題去做解釋，如果國民黨沒有把自己過去的主張講清楚，現在就不夠資格向任何人下戰帖。
許智傑則認為，朱立倫是自己要刷存在感，首先他應該找侯友宜辯論核四到底要不要重啟，這就是一個很好的議題，希望他們2個可以公開辯論。