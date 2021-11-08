2021新竹縣客家藝術節in東興圳 看見客家文化今與昔
《水圳．共下來尞》-2021新竹縣客家藝術節，昨(7)日在竹北東興圳景觀公園（公26、公27）隆盛登場，上午由縣長楊文科以及前縣長林光華一同敲鑼拉開序幕由七團客家八音進行大匯演拚場演出，下午則舉辦地優質傑出演藝團隊演出以及地玉米雞劇團帶來的表演，活動除了表演之外更融入了水圳走讀，分別規劃人文歷史的走讀導覽及水圳生態的解說活動讓大家更認識東興圳以及竹北客家人文歷史。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-08 10:36:24
楊文科表示，新竹縣的客家人口比例約71.6％，是全台灣客家人口比例最高的縣市，也因為如此，新竹縣擁有相當豐富的傳統客家文化，在客家表演藝術領域，包含了客家山歌、八音、客家獅、花鼓、客家大戲等，相當多元。上任後積極保存與推廣傳統客家文化與表演藝術，更要扶植在地客家藝文團隊，落實客家藝文人才的培育工作，協助客家藝文向下扎根。要以「客家文化」為主軸，結合優質客家表演藝術展演，讓民眾看見客家文化的傳統、活力與創意，打造「客家藝術節」成為本縣最重要的藝文盛事。
楊文科走訪今年的「2021新竹縣客家藝術節」活動後，也向大家說明活動舉辦地點的由來，今年特別將場地選在「東興圳景觀公園」，透過現代化的城市景觀公園，結合已有200多年歷史的東興圳水圳，邀請20多個表演團隊進行展演，一方面復刻傳統古早的客庄文化，另一方面也呈現出現代感的客家流行音樂與特色文創。無論是老中青幼各年齡層，都能在客家藝術節系列活動中收穫滿滿！
新竹縣文化局長李安妤表示，今年的《水圳．共下來尞》-2021新竹縣客家藝術節，早上登場的是客家八音大匯演，特別邀請本縣六團及來自美濃客家八音團進行八音共七團進行拚場，早期客庄節慶文化中，不論是聚落喜喪或廟會慶典的民俗活動，總免不了鑼鼓樂聲，本次八音大匯演將現早期八音班刺激的節目表演「堵班」，同時邀請兩班以上的八音班來較勁，遇到「堵班」時便要「拼噠」（即為比拼嗩吶）。下午則安排傳統表演藝術三腳採茶戲演出，客家方口獅體驗及新瓦屋花鼓隊踩街等，帶領民眾認識在地無形文化資產，並回味傳統節慶的熱鬧氛圍。