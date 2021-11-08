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姚文智改行拍電影　首部作品拍女政治犯《流麻溝十五號》

▲姚文智改行拍電影　首部作品拍女政治犯《流麻溝十五號》（圖／新頭殼）
▲姚文智改行拍電影　首部作品拍女政治犯《流麻溝十五號》（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-11-08 11:30:11

2018年，民進黨前立委姚文智參選台北市長失利，當時他承諾選輸要退出政壇，如今他的確轉行投入電影產業。姚文智6日在臉書發文，透露他的第一部電影《流麻溝十五號》即將開拍，主題是戰後1950年代台灣被納入冷戰太平洋島鏈，威權統治者在綠島所設的集中營「女思想犯」的故事。他表示，這會是台灣電影史上首部根據史實，沒有任何敏感禁忌，真正實踐「自由奔放」創作的電影。

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姚文智6日宣布，「大隊人馬往綠島開拔，我的第一部電影《流麻溝十五號》即將開拍了。」他坦言，之前一直不敢公開電影開拍消息，是因為這兩年間創業維艱，募資困窘，疫情干擾，「變數幾乎就是常數」，他深怕被認為「只是在吹牛」。姚文智說，目前除了自己還在台北後勤位置，該片導演、製作人、劇組和演員都已陸續就定位，這兩個月將按計畫「勇敢前行」，「為我『湠』台灣電影的理想走向第一步」。

他透露，電影《流麻溝十五號》改編自人權工作者曹欽榮的口述歷史，是戰後1950年代台灣被納入冷戰太平洋島鏈，威權統治者在綠島所設的集中營「女思想犯」的故事。姚文智表示，當時1950年代是台灣白色恐怖大整肅的時代，獨裁者忌憚美國不悅，不敢再像228一樣屠殺掃射，於是選擇一海之隔的綠島，作為安置（凌遲）異議份子的樣板監獄，其中血淚斑斑，卻是淹滅於紅塵歷史之中，回頭想起，卻已隔世。

姚文智認為，《流麻溝十五號》將會是台灣電影史上第一部根據史實，沒有任何敏感禁忌，真正實踐「自由奔放」創作的電影。他表示，為了這部電影以及更多台灣人權、民主化、轉型正義的題材，自己去年直接分租老友曹欽榮的辦公室、追快進度，「因為他辦公室中相關的書籍、史料或檔案，應該僅次於國史館或檔案局」。他說，「田調、劇本、資金同步打拼，今天終於成行也成形。」

最後他表達感謝之意，「謝謝欽榮兄20多年默默累積的文本，謝謝大半青春耗擲在綠島的受難前輩張常美、蔡寬裕、蔡焜霖、陳欽生的指導，謝謝文化部國家人權館鼎力協助；也謝謝周美玲導演、肯特導及劇組所有夥伴，和我一起迎接這個任務與挑戰」。姚文智強調，他一直認為這件事就是「時代輪轉中，註定要交到大家手上的使命」，並對劇組夥伴喊話：「想逃也逃不掉的，認了吧！」至於以鄭南榕的故事為主軸的電影，姚文智則表示會慢些。

電影開拍消息貼文底下，不少網友留言為他打氣：「期待看到沒有政治禁忌的台灣電影」、「好期待！這些台灣當初被『消聲』的歷史，總有一天要攤在陽光下檢視，唯有反省檢討，台灣才會再更進步」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

姚文智強調，《流麻溝十五號》會是台灣電影史上第一部根據史實，沒有任何敏感禁忌，真正實踐「自由奔放」創作的電影。 圖：取自姚文智臉書
姚文智強調，《流麻溝十五號》會是台灣電影史上第一部根據史實，沒有任何敏感禁忌，真正實踐「自由奔放」創作的電影。 圖：取自姚文智臉書
姚文智透露，電影《流麻溝十五號》改編自人權工作者曹欽榮的口述歷史，是戰後1950年代台灣被納入冷戰太平洋島鏈，威權統治者在綠島所設的集中營「女思想犯」的故事。 圖：取自姚文智臉書
姚文智透露，電影《流麻溝十五號》改編自人權工作者曹欽榮的口述歷史，是戰後1950年代台灣被納入冷戰太平洋島鏈，威權統治者在綠島所設的集中營「女思想犯」的故事。 圖：取自姚文智臉書


民進黨前立委姚文智。 圖：新頭殼資料照片
民進黨前立委姚文智。 圖：新頭殼資料照片

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