姚文智改行拍電影　首部作品拍女政治犯《流麻溝十五號》

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他透露，電影《流麻溝十五號》改編自人權工作者曹欽榮的口述歷史，是戰後1950年代台灣被納入冷戰太平洋島鏈，威權統治者在綠島所設的集中營「女思想犯」的故事。姚文智表示，當時1950年代是台灣白色恐怖大整肅的時代，獨裁者忌憚美國不悅，不敢再像228一樣屠殺掃射，於是選擇一海之隔的綠島，作為安置（凌遲）異議份子的樣板監獄，其中血淚斑斑，卻是淹滅於紅塵歷史之中，回頭想起，卻已隔世。
姚文智認為，《流麻溝十五號》將會是台灣電影史上第一部根據史實，沒有任何敏感禁忌，真正實踐「自由奔放」創作的電影。他表示，為了這部電影以及更多台灣人權、民主化、轉型正義的題材，自己去年直接分租老友曹欽榮的辦公室、追快進度，「因為他辦公室中相關的書籍、史料或檔案，應該僅次於國史館或檔案局」。他說，「田調、劇本、資金同步打拼，今天終於成行也成形。」
最後他表達感謝之意，「謝謝欽榮兄20多年默默累積的文本，謝謝大半青春耗擲在綠島的受難前輩張常美、蔡寬裕、蔡焜霖、陳欽生的指導，謝謝文化部國家人權館鼎力協助；也謝謝周美玲導演、肯特導及劇組所有夥伴，和我一起迎接這個任務與挑戰」。姚文智強調，他一直認為這件事就是「時代輪轉中，註定要交到大家手上的使命」，並對劇組夥伴喊話：「想逃也逃不掉的，認了吧！」至於以鄭南榕的故事為主軸的電影，姚文智則表示會慢些。
電影開拍消息貼文底下，不少網友留言為他打氣：「期待看到沒有政治禁忌的台灣電影」、「好期待！這些台灣當初被『消聲』的歷史，總有一天要攤在陽光下檢視，唯有反省檢討，台灣才會再更進步」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼