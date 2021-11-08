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NBA／暴龍菜鳥抄KD球引注意　KD反問：他幾歲？

▲暴龍20歲菜鳥前鋒Scottie Barnes開季表現令人驚奇，還抄了Kevin Durant的球。（圖／美聯社／達志影像）
▲暴龍20歲菜鳥前鋒Scottie Barnes開季表現令人驚奇，還抄了Kevin Durant的球。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-08 11:32:45

暴龍20歲菜鳥前鋒Scottie Barnes開季表現令人驚奇，今(8)日對上籃網的比賽他先發出賽，單場5抄截寫下個人新高，其中還有一次是對Kevin Durant下手，賽後KD反問想知道這位藝高人膽大的新秀到底是幾歲。

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KD今天在比賽中18投11中，攻下全場高31分7籃板7助攻，率籃網以116:103擊敗暴龍，而Barnes今天則是熄火，僅拿8分，但有7籃板4助攻5抄截，其中1次抄截來自KD，也引起這位MVP的好奇。

「他幾歲了？19歲？20歲？」美國媒體《BleacherReport》透露KD對Barnes感到在意，開口問了他幾歲，美媒認為此舉證明Barnes贏得了KD的尊重。

Barnes是暴龍今年選秀會首輪第4指名選進的好手，本季生涯前7場場均超過18分、8籃板，命中率飆破5成，成為史上第7人，比肩「俠客」Shaquille O'Neal、David Robinson和Hakeem Olajuwon等一票傳奇球星，此外，他的高效率也成為歷史上第2位，能在前6場比賽就得到100分的新秀。
 

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