NBA／勇士開季戰績領跑聯盟　替補球員多項數據高居第一

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過在經歷最近兩個賽季的換血之後，勇士目前慢慢也有一些年輕新星或是中生代的好手加入，讓球隊增添了欠缺的運動能力，替補席上也多了不少可用之兵。
根據統計，勇士替補球員在今年開季的前8場比賽，場均可得39.8分，排名聯盟第3；場均可抓下21.6個籃板，送出10.9次助攻，則都是聯盟第1；場均4.4次抄截，則是聯盟第3。可命中6.3顆三分球，聯盟第3；三分球命中率41%，聯盟第2。
除了先發球員之外，勇士場均出賽時間達到雙位數的球員共有6人，分別是Damion Lee(25.1分鐘)、Andre Iguodala(20.4分鐘)、Otto Porter Jr.(16.1分鐘)、Nemanja Bjelica (15.5分鐘)、Juan Toscano-Anderson (12.9分鐘)、Chris Chiozza(10.5分鐘)。
而近期打出好表現的Gary Payton II(9分鐘)，未來肯定會獲得更多時間；而兩位年輕球員James Wiseman和Jonathan Kuminga，則是球隊重點培養目標；主力射手Klay Thompson則有望在年底復出，人手相當充沛。