夏瀛洲稱中共有權巡我空域　劉世芳呼籲取消退俸

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡適應表示，夏瀛洲、季麟連都是國民黨黃復興黨部，這是不是明確的國共合作，主張台灣軍、中華人民共和國軍隊都是一家人，主張我國空域是中國領空不應該反對，這是國共兩黨對於台海周遭局勢的意見嗎？如果是，就令人感到害怕。
蔡適應說，夏瀛洲還曾帶團現任國民黨立委到中國唱國歌，也別忘夏瀛洲還曾擔任過國防大學校長，難道不會以引為恥？國防部、退輔會對於這件事情回應太過於軟弱，應該更強硬表達抗議態度，不應該說只是個人意見行為，這不是言論自由範疇，必須嚴肅看待。
劉世芳則說，夏瀛洲等在野黨有許多退將參與政治的人，多次言論站在台灣人民對立面，不過台灣人民、國防安全，發表所以人聽不懂、無法理解言論，是名限當中國發生，國防部、退輔會是不是要取消這些人退俸，也須調查是否落入中國協力的陷阱，若未嚴辦政府就應該負起責任。
另外有學者指出，中國制裁蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮，是對於台灣行政、立法、外交進一步提高敵意攻擊與對抗。蔡適應表示，所有人都拿台灣身分證、護照，難道要把全部人認定為台獨、列為刑事追討名單？這是個笑話，對於兩岸交流是不利的。
蔡適應說，台灣跟中國不互相隸屬，中國必須要能接受，兩岸和平交往若沒有在這前提之下，就會產生更大誤判與誤解，呼籲中國不要再搞這種沒有意義的事情，這樣做法只會讓兩岸關係越來越遠。