開始羨慕邊緣人 義大皇家酒店平日入住每晚3千還送早餐
上週各部會加碼券抽完，幾家歡樂幾家愁，但有27組身分證末兩碼的朋友最吃虧，竟然連一張加碼券都沒有，還要被戲稱為「國家級邊緣人」，心情實在有夠差！不過還好很多廠商看準商機，反而針對這群邊緣人大送優惠，例如高雄義大皇家酒店特別提供平日豪華雙人房1晚3000元的優惠，還送2客早餐，優惠比加碼券還大，讓不少人反而開始羨慕起這些國家級邊緣人了！
生活消費中心/綜合報導
2021-11-08 11:56:20
高雄義大皇家酒店宣布祭出邊緣人住宿優惠內容，是針對身分證末2碼為「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」共27組沒中籤的朋友，從11/15起到明年3/31，週一到週四、平常日入住豪華雙人房，含2客早餐，每晚只要3000元，平均每人只要1500元，真的非常划算。
另外，包括怡客咖啡、手搖飲舒油頭、渴愛純茶室、伊莉莎白紅茶書房等店家，也有提供「國家級邊緣人」相關買一送一或折扣促銷，所以，以後真的不要再笑這些邊緣人了，趕緊看看身邊有沒有這群邊緣人朋友，跟他一起出門賺好康吧！