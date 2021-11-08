重申沒有參選規劃　林佳龍：成功不必在我但一定有我

前台中市長林佳龍出任林靜儀競選總部主委，引起外界猜測，是為自己回鍋熱身。林佳龍今強調，希望以從政20年累積的經驗和資源，幫助更多的人，擔任總部主委完全是「意外的發展」。媒體再追問他要選哪一市的市長？他直白說：「目前無其他規劃，總是成功不必在我，但成功一定有我。」
記者顏幸如/台中報導
2021-11-08 11:55:10｜2021-11-08 11:58:13
總統蔡英文今到台中，出席林佳龍擔任榮譽董事長的大肚山產創基金會高峰論壇，林佳龍受訪時表示，自己離開交通部長職務後，持續進行光合之行，展開個人傾聽跟請益之旅，「希望到社會各界去尋找光、傳遞光、成為光。」
民進黨提名林靜儀參與中二立委補選，關於國民黨批評他出任競選總部主委、陳柏惟擔任總幹事，是基於派系利益考量，林佳龍說擔任主委是一場意外：「希望用從政20年累積的經驗和資源幫助更多人，林靜儀邀請擔任競選總部主委，希望我能團結大家、感動人民，基於為社會舉才同意接下。」
林佳龍批評這場罷免的不正當性，並指顏寬恒若先去罷免對手，再跑出來參選，把罷免做為選舉的延長賽，便是坐實了外界所說的「輸不起」。
外傳林佳龍可能轉戰台北市或新北市長，媒體再追問：「你打算參選哪個市？」他直白答：「我個人目前沒有其他規劃。」
林佳龍補充說，自己已當過台中市長，且任內全力以赴。「如果有優秀人才希望爭取服務的機會，我都加以鼓勵 ，總是成功不必在我，成功一定有我。」他說：「我在台中這十七年，有勝選也有敗選，這是我實現理想與磨練的機會，未來若有適合的人才，我都鼓勵他們來勇於爭取為民服務的機會。」