久違同框林佳龍　蔡英文提數位新南向、盼林扮積極角色

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蔡英文說，大肚山論壇也有「數位新南向」的構想。工廠的資訊化管理以及雲端設備，都是台灣科技業的強項，透過雲端供應鏈整合管理，再加上人工智慧大數據分析，就可以在最短時間內，為不同的廠商，量身打造更彈性、更智慧的客製化產線，期盼可以整合資通訊產業、精密機械產業、以及智慧製造技術驗證場域，一起組成國家隊，共同拓展新南向市場。蔡也提到，林佳龍非常熟悉產官學研各界，期待林扮演積極的角色。
蔡英文進一步表示，現在國際廠商都開始要求，未來產品製造要全程使用綠電，所以發展綠能，落實能源轉型，是台灣的首要之務。台灣的下一步要怎麼走，下個月18號的公投結果，會有非常深遠的影響。她強調，台灣位處地震帶上，並不適合發展核電，再加上核廢料的問題難處理，「重啟核四」不應該是政策選項。這次公投的結果，不只關係到台灣的能源轉型，也更會影響我國的經貿布局、以及未來民主的發展。希望大家都能為了國家的整體利益，一起做出正確的選擇。
林佳龍表示，台中是精密機械的大本營。大肚山產創基金會在其台中市長任內，於花博舉辦過程中催生，「聆聽花開的聲音」機械花的誕生，是傳產、科技與藝術跨領域合作最佳典範，11家企業也獲得文化部文馨獎的殊榮肯定。在這樣的共創精神下，短短4年內匯集企業界重要領袖，以共學、共創、共好為理念，一步步發展成全國性「產業智庫」。
林佳龍說，配合蔡政府的政策，成為更完整、更全面、跨域創新的產業政策建言平台。口罩國家隊有許多大肚山的成員，除了投入口罩的製造，疫情期間大肚山產創基金會也發揮公益關懷的精神，合力募集20座負壓隔離艙供醫療第一線人員使用。
林佳龍說，台中具備強大的國際潛力，結合精密機械與智慧科技的研發產能，若能將蔡英文的新南向政策豐富為數位新南向政策，進一步結合科技與人才，台灣能與新南向國家一起共同發展出新的經濟合作，進一步在國際間共學、共創、共好，將能為台灣在國際間發展數位經濟的新版圖。林佳龍表示，蔡英文也特別期許能推動數位新南向，而自己會扮演好平台的角色。