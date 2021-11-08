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被迫滯留管控社區！成都裝修師傅「居車隔離」與壁虎為友

▲中國四川成都市一名男子因為到了施工現場視察，才被通知有確診住戶，被迫留在當地社區「居車隔離」。（圖／翻攝自《紅星新聞》）
▲中國四川成都市一名男子因為到了施工現場視察，才被通知有確診住戶，被迫留在當地社區「居車隔離」。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-08 12:29:03

 中國以「旅行團」為主要傳播鏈的新冠肺炎疫情感染者數量不斷增加，已經波及15省30市，當局為有效控管疫情擴張，紛紛祭出嚴格封控管理措施，其中四川成都市就有一名裝修師傅因為趕往工作地區視察，碰上該處社區實施封鎖管理，導致自己「進得去出不來」，在毫無事先準備的情況下被迫滯留該處，更決定待在自己的愛車上「居車隔離」。

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根據《紅星新聞》、《成都商報》等陸媒報導，近日成都一名裝修師傅芮先生因工作關係駕車到成都錦江區嬌子1號小區視察，原先已經約好了設計師與裝修公司等人商討細節，結果卻收到通知當地因為一宗確診病例常住，因此被劃為中風顯地區，必須進行疫情防控管制人車出入。

由於連日無法離開，加上裝潢處也無法供人暫居，當天社區也無奈表示僅能提供地下室讓他們入住，這名芮先生最後決定向社區工作人員領了臨時被褥，直接以車代房「居車隔離」，受訪時他還提到跟他一樣決定隔離期間待在車上的還有10多個人。

▲（圖／翻攝自《紅星新聞》）
▲被迫滯留當地社區的民眾當中，有許多人選擇乾脆「居車隔離」（圖／翻攝自《紅星新聞》）
不過連日「居車隔離」芮先生實在無事可做，除了每天到社區工作人員處領取餐盒外，能說上話的機會並不多，「就一個人，沒個說話的人，太難熬」，他形容自己試著利用手機遊戲、聽相聲等消磨時間卻容易生膩「玩王者榮耀，玩到後來都不想玩了」，直到某晚看到車窗玻璃上出現一隻小壁虎，他才趕緊替對方拍下照片還稱呼他「我的壁虎兄弟」。

▲（圖／翻攝自《紅星新聞》）
▲社區工作人員會替這些隔離民眾準備飯盒便當。（圖／翻攝自《紅星新聞》）
報導指出，因為嬌子1號小區有很多正在進行裝修的物件，因此當地總共有240名工人被迫滯留其中，而這些被迫隔離的民眾多半在裝修到一半的房間或沒租出去的店鋪裡居住，另外也有部分民眾在當局搭建的集中隔離點居住，當地社區物業管理公司也曾籌畫「集體唱歌」活動，希望能替隔離者緩解情緒、打氣鼓勵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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