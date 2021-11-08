被迫滯留管控社區！成都裝修師傅「居車隔離」與壁虎為友

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由於連日無法離開，加上裝潢處也無法供人暫居，當天社區也無奈表示僅能提供地下室讓他們入住，這名芮先生最後決定向社區工作人員領了臨時被褥，直接以車代房「居車隔離」，受訪時他還提到跟他一樣決定隔離期間待在車上的還有10多個人。
不過連日「居車隔離」芮先生實在無事可做，除了每天到社區工作人員處領取餐盒外，能說上話的機會並不多，「就一個人，沒個說話的人，太難熬」，他形容自己試著利用手機遊戲、聽相聲等消磨時間卻容易生膩「玩王者榮耀，玩到後來都不想玩了」，直到某晚看到車窗玻璃上出現一隻小壁虎，他才趕緊替對方拍下照片還稱呼他「我的壁虎兄弟」。
報導指出，因為嬌子1號小區有很多正在進行裝修的物件，因此當地總共有240名工人被迫滯留其中，而這些被迫隔離的民眾多半在裝修到一半的房間或沒租出去的店鋪裡居住，另外也有部分民眾在當局搭建的集中隔離點居住，當地社區物業管理公司也曾籌畫「集體唱歌」活動，希望能替隔離者緩解情緒、打氣鼓勵。
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