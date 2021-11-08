PLG／首站熱身賽開紅盤破萬人進場　本周移師高雄

P. LEAGUE+ 上週末在新莊體育館進行2021-22賽季熱身賽第1站，總計3場比賽進場人數破萬（第1天4075人、第2天5977人），官方YouTube直播總觀看次數有729,429人次。接下來13、14日將移師高雄繼續進行熱身賽。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-08 12:23:26
聯盟表示，上週比賽官方YouTube直播最高在線人數落在11/06 新竹街口攻城獅 VS 新北國王的32,831人。不論現場票房、線上直播都有亮麗表現，非常感謝球迷用實際行動來支持PLG和各球團對於新賽季的準備，也讓人更期待PLG接下來的熱身賽以及2021-22賽季例行賽的到來。
PLG接下來的熱身賽賽程：
高雄鳳山體育館 –
11/13 14:30 福爾摩沙台新夢想家 VS 高雄鋼鐵人
11/14 14:30 桃園領航猿 VS 福爾摩沙台新夢想家
17:30 臺北富邦勇士 VS 高雄鋼鐵人
臺北台大體育館 –
11/20 13:00 新北國王 VS 福爾摩沙台新夢想家
16:00 新竹街口攻城獅 VS 臺北富邦勇士
11/21 13:00 高雄鋼鐵人 VS 新北國王
16:00 臺北富邦勇士 VS 桃園領航猿
19:00 福爾摩沙台新夢想家 VS 新竹街口攻城獅