巷仔內／綠營新北市長人選難產？創黨黨員：「他」是黑馬

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地方人士指出，新潮流的林錫耀，在行政院長蘇貞昌擔任台北縣長時，先為主秘、後升任副縣長，蘇貞昌高升總統府秘書長後，更指定林錫耀縣代理的台北縣長，對新北市的治理、地方生態不陌生；此外，立法院長游錫堃參選第二屆的新北市長，更擔任運籌帷幄的總幹事一職，也讓自信滿滿、當時尋求新北市長連任的朱立倫，差一點陰溝翻船。
民進黨創黨黨員、資深議員王淑慧表示，林錫耀曾任行政院政務委員兼臺灣省政府主席、行政院副院長等職務，對地方與中央的政務運作駕輕就熟；民進黨若想要徵召有全國性的知名度、部長級及派系認同，且又孰悉新北地方的人，與藍營人氣王的現任新北市長侯友宜來「拼搏一下」，目前看來是有相當的有難度，基於政黨政治的前提下，徵召輔選經驗豐富的林錫耀，不失為一步好棋。
地方人士分析，徵召林錫耀角逐新北市長可謂一舉數得，因林錫耀雖為「新潮流系」的身份，但卻深受蘇貞昌的信任，且從政的資歷與份量，讓其他的派系信服，同時秘書長帶頭被徵召參選，不僅可凝聚支持者的向心力，更有助整合的相關資源，進而發揮「母雞帶小雞」的效益；至於林錫耀無論輸、贏，都能幫蘇貞昌守住新北的地盤，這對立委蘇巧慧未來的百里侯之路，也有所助益。