春節檢疫鬆綁10＋4？柯文哲批：乾脆在防疫旅館住滿14天
春節將至，返台國人遽增導致防疫旅館能量緊繃，中央流行疫情指揮中心日前宣布，規劃今年12月14日至明年2月14日期間，非重點高風險國家入境者可前10天入住防疫旅館或集中檢疫所，後4天返家檢疫。對此，台北市長柯文哲認為返家後還要檢疫4天是「整死人」，乾脆在防疫旅館住滿14天。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-08 12:58:40
柯文哲今日出席敬老儲值金啟動記者會，會後媒體聯訪詢問對於指揮中心公布春節檢疫鬆綁為「10＋4」， 是否會造成稽查上困難？柯文哲表示，他每次都說政治核心是執行力，SOP、流程圖要可以執行，現在中央政策要住滿10天後回家再關4天，可是結束前要再做一次PCR，已經回家了為了做PCR，還要派輛防疫計程車去載，載到醫院、做完PCR後再送回去，然後做出來還要通知你，「我要是那個人，乾脆在防疫旅館住滿14天。」
柯文哲指出，北市目前入境人數一天約400人，預計過年大概約1000人，分佈在北市各地，還有萬一是住新北、桃園？還要防疫計程車派去居檢者的家？接出來後再去安排醫院，那乾脆全部在旅館就好，因為防疫巴士本來就有固定的點，「與其10+4，我跟你講整死人！執行上很困難」。
柯文哲表示，現在防疫旅館裡PCR檢測系統都建立了，這政策實施起來「搞死人」，而且聽說回家還要先檢查家人有沒有疫苗打兩劑？「天啊！回家還派人去他（居檢者）家每個每個拿小黃卡出來檢查？哪有可能啦！」柯文哲強調，寫SOP、Flowchart一定要檢視到底能不能執行，上次觀傳局拿上來報完就被他K一頓，「我說哪個白痴想出來的？」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。