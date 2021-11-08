週一不blue！星巴克買1送1又來了　外送也有好康

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星巴克指定品項好友分享
活動日期：2021/11/8(一)～11/12(五)
活動期間購買兩杯相同容量／風味／冰熱的指定飲料，可享好友分享優惠。
參與活動品項:
- 鹹焦糖風味那堤
- 蜂蜜風味那堤
- 福吉茶那堤
- 玫瑰蜜香茶那堤
- 經典紅茶那堤
每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。
以為好康都只限實體門市嗎？不不不，這次星巴克大方在外送平台foodomo也推出「指定飲料好友分享」優惠。
外送平台foodomo「指定飲料好友分享」
活動日期：2021/11/8(一)～2021/11/12(五)
活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯相同容量／風味／冰熱的指定飲料，可享好友分享優惠。
優惠試用品項 / 活動優惠價
- 特大杯鹹焦糖風味那堤 NT$165元
- 特大杯蜂蜜風味那堤 NT$165元
- 特大杯福吉茶那堤 NT$160元
- 特大杯玫瑰蜜香茶那堤 NT$160元
- 特大杯經典紅茶那堤 NT$160元
活動期間，外送平台foodomo舉辦免運活動，活動內容請依平台規範為準。外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務。APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽foodomo客服處理。適用外送服務之指定品項與活動辦法，依各外送平台提供內容為準。
最讚的是，才剛推出的兩款耶誕限定飲品，「太妃核果風味那堤」和「薄荷風味摩卡」，竟然在外送平台也有好康優惠！
外送平台foodomo「分享好時光」
活動日期：2021/11/03(三)～11/30(二)
活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的太妃核果那堤或薄荷風味摩卡，可享第二杯半價優惠。
11月初才推出的兩款耶誕限定飲品，至11月底前都可於外送平台foodomo享有特大杯購買優惠。鐵粉每年必等回歸的「太妃核果風味那堤」，冬日限時開喝總讓人好期待，而以拐杖糖開發的「薄荷風味摩卡」新品也在優惠之列，快揪好友一起分享耶誕氣氛吧。
外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務。APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽foodomo客服處理。適用外送服務之指定品項與活動辦法，依各外送平台提供內容為準。