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週一不blue！星巴克買1送1又來了　外送也有好康

▲星巴克買1送1連喝五天，讓你週一不blue！這次外送也喝得到好康，連太妃核果風味那堤都有優惠。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會FB）
▲星巴克買1送1連喝五天，讓你週一不blue！這次外送也喝得到好康，連太妃核果風味那堤都有優惠。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會FB）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-08 14:46:13｜2021-11-08 15:01:17

週一上班還遇到下大雨，你的心情也很blue嗎？別擔心！大家最愛的星巴克買一送一優惠報給你，粉絲最關注的「好友分享日」今（8）日開跑，星巴克限時五天指定飲品買一送一，這次還是大家最愛的那堤系列給出優惠！經典紅茶那堤、鹹焦糖風味那堤、蜂蜜風味那堤等口味通通有，快揪同事、好友一起喝。好康活動連外送平台foodomo和耶誕限定飲品「太妃核果風味那堤」都享受得到，趕快一起來看看。

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星巴克指定品項好友分享

活動日期：2021/11/8(一)～11/12(五)

活動期間購買兩杯相同容量／風味／冰熱的指定飲料，可享好友分享優惠。

參與活動品項:
- 鹹焦糖風味那堤
- 蜂蜜風味那堤
- 福吉茶那堤
- 玫瑰蜜香茶那堤
- 經典紅茶那堤

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

▲星巴克買一送一連喝五天，快揪同事、好友一起喝！（圖／星巴克提供）
▲星巴克買一送一連喝五天，快揪同事、好友一起喝！（圖／星巴克提供）
以為好康都只限實體門市嗎？不不不，這次星巴克大方在外送平台foodomo也推出「指定飲料好友分享」優惠。

外送平台foodomo「指定飲料好友分享」

活動日期：2021/11/8(一)～2021/11/12(五)

活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯相同容量／風味／冰熱的指定飲料，可享好友分享優惠。

優惠試用品項 / 活動優惠價
- 特大杯鹹焦糖風味那堤 NT$165元
- 特大杯蜂蜜風味那堤 NT$165元
- 特大杯福吉茶那堤 NT$160元
- 特大杯玫瑰蜜香茶那堤 NT$160元
- 特大杯經典紅茶那堤 NT$160元

活動期間，外送平台foodomo舉辦免運活動，活動內容請依平台規範為準。外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務。APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽foodomo客服處理。適用外送服務之指定品項與活動辦法，依各外送平台提供內容為準。

最讚的是，才剛推出的兩款耶誕限定飲品，「太妃核果風味那堤」和「薄荷風味摩卡」，竟然在外送平台也有好康優惠！

外送平台foodomo「分享好時光」

活動日期：2021/11/03(三)～11/30(二)

活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的太妃核果那堤或薄荷風味摩卡，可享第二杯半價優惠。

11月初才推出的兩款耶誕限定飲品，至11月底前都可於外送平台foodomo享有特大杯購買優惠。鐵粉每年必等回歸的「太妃核果風味那堤」，冬日限時開喝總讓人好期待，而以拐杖糖開發的「薄荷風味摩卡」新品也在優惠之列，快揪好友一起分享耶誕氣氛吧。

外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務。APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽foodomo客服處理。適用外送服務之指定品項與活動辦法，依各外送平台提供內容為準。

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