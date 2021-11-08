獨／周董開喝百萬珍稀名酒！意外曝光「人已回台」

周杰倫在2015年與昆凌結婚，夫妻倆育有大女兒小周周（Hathaway），以及二兒子小小周（Romeo），他時常在社群媒體分享生活，近來在IG上貼出「開喝」的照片，手上的白酒意外成為焦點。此外，有網友在貼文底下留言提到巧遇周杰倫，意外曝光先前在法國拍攝《周遊記2》的周杰倫已經回台。
記者吳雨婕/台北報導
2021-11-08 15:06:52｜2021-11-08 15:38:01
周杰倫日前在IG上傳手握酒瓶的照片，並在貼文寫道：「開喝。」經查，周杰倫手持的是Domaine Leflaive酒莊的珍稀酒款，酒標上的兩隻公雞更是「白酒之王」的象徵。據國內品酒師透露，2010年份的一瓶折合台幣約25萬6千元，1999年份一瓶售價更高達43萬5千元，至於後兩張照片出現2009年份的一瓶就要價41萬5208元，也就是說周董貼文開喝，一次就豪氣喝掉約110萬元，相當於一部百萬名車。
另外更引人注意的是，周杰倫在下一篇貼文中，曬出了兩箱2004年份的Leroy酒莊勃根地區頂級葡萄酒，由於該年份的頂級酒款早已被收藏一空，市面上難得一見,所以價位高到難以估量，周杰倫也在文中透露：「不輕鬆的收藏，但要擺出輕鬆的pose，這就是年輕人，所以我還年輕。」
此外，有一名網友在周杰倫的貼文ㄙ底下留言：「我是剛剛在東興路遇到你要合照的粉絲，照片沒有存到！但沒關係，謝謝你願意跟我合照。」疑似曝光周杰倫已經回到台灣，《NOWnews今日新聞》求證周杰倫所屬的杰威爾音樂，杰威爾音樂也證實周杰倫回台一事屬實。