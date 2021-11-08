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「即期AZ疫苗」惹議！陳時中列需求人數：第二劑108萬人

▲指揮中心指揮官陳時中今（8）日針對59.4萬劑即期的AZ疫苗運用做出說明。（圖／疾管署直播）
▲指揮中心指揮官陳時中今（8）日針對59.4萬劑即期的AZ疫苗運用做出說明。（圖／疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2021-11-08 14:24:51

由我國自購的59.4萬劑AZ疫苗在6日抵台，但效期僅到11月底挨轟政府買「即期品」，對此指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，這批AZ疫苗將優先提供施打AZ疫苗間隔滿8週以上的民眾接種第二劑，據統計，在9月4日前已接種AZ第一劑者約有108萬人。

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陳時中指出，根據初步估算，在9月4日前已接種AZ第一劑者、滿18歲者約有108萬人；在9月11日前已接種AZ第一劑者、滿18歲者約有204萬人，在9月18日前已接種AZ第一劑者、滿18歲者也有約有226萬人，所以國內的需求是有的。

陳時中強調，現在有這些人在等待打第二劑AZ疫苗，雖然這段時間可能需求沒那麼高，但確實也有需要，他也表示，不要說他是即期品，只是效期相對短，既然國內有需求，就沒有必要讓這些需要施打的人多等一個月，有這樣的需求指揮中心就會做適當的提供。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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