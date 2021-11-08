「即期AZ疫苗」惹議！陳時中列需求人數：第二劑108萬人
由我國自購的59.4萬劑AZ疫苗在6日抵台，但效期僅到11月底挨轟政府買「即期品」，對此指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，這批AZ疫苗將優先提供施打AZ疫苗間隔滿8週以上的民眾接種第二劑，據統計，在9月4日前已接種AZ第一劑者約有108萬人。
編輯中心／綜合報導
2021-11-08 14:24:51
陳時中指出，根據初步估算，在9月4日前已接種AZ第一劑者、滿18歲者約有108萬人；在9月11日前已接種AZ第一劑者、滿18歲者約有204萬人，在9月18日前已接種AZ第一劑者、滿18歲者也有約有226萬人，所以國內的需求是有的。
陳時中強調，現在有這些人在等待打第二劑AZ疫苗，雖然這段時間可能需求沒那麼高，但確實也有需要，他也表示，不要說他是即期品，只是效期相對短，既然國內有需求，就沒有必要讓這些需要施打的人多等一個月，有這樣的需求指揮中心就會做適當的提供。（編輯：林莞茜）
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