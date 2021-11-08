名家論壇》楊威利／分裂的民意與從軍的特性

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※從軍會死人、軍隊是高傷亡職業。
新聞
近期台海局勢又被炒熱，有預測攻台時機為2027年，也有美國智庫提出「毒蛙」戰略，邱國正部長勉勵東沙官兵要與島共存亡。最新民調則顯示，有6成5民眾相信中國會打台灣，美國會出兵，但只有半數民眾對台灣軍隊與總統備戰有信心。
※民主國家民意分裂與口頭支持是常態。
首先要說明的是，隨著人類歷史與政治的演進，目前大多數國家政體粗分為民主與專制，期間會有不同的光譜。但有一個特性是，通常民主國家若實施民意調查時，若牽涉到涉已之事，這議題的民意調查會顯得相當分歧。但專制國家的民意調查或是新聞，通常會趨於一致性，因為不同意的意見多半媒體不敢報，或許當事人的新聞也「被消失」了。
民主國家的政策或民眾看法往往會趨於不一致，這反應出多元社會與民主化的價值，但有時候這類民意調查出來的結果會讓外界無法以道理計，例如大家都希望有乾淨的能源，但若涉及到核電時通常會出現意見分歧，即使是乾淨的發電方式，例如風車發電時，這類大風車也最好不要設置在我家附近。
軍事議題上，這類分歧更是明顯。有高達6成5民眾相信中國會打台灣，也相信美國會幫助台灣，但卻有一半不到的人對台灣軍隊沒有信心。但如果上述民調再繼續問受訪民眾，既然兩岸兵凶戰危你贊成我們增強軍備嗎？應當絕大多數人都會同意；但若繼續追問，增強軍備可能要加稅或延長義務役男役期到1年時，我想很可能會得到極低的正面回饋。
這是人性使然，大家都知道軍隊很重要，也是抗中保台的最後手段，但最好不要加稅，要徵召時也不要影響到我的家人，在這種前提下所有的調查的選項我都勾選同意，但這樣的民意調查說真的只是徒然浪費資源而已。這不能怪民意調查公司，只是這是人性的使然。
但上述民意調查還是有部份值得大家注意的，那就是居然有大多數民眾相信，當中台衝突時，美國一定會幫助台灣，許多軍事評論認為這可能是一個虛假的安全感，畢竟自己的國家自己救，同時美國在歷史上許多案例都讓人懷疑美國對外承諾的可信度，況且歷史上有很多國家領導人都跟美國很好。智利、越南、伊拉克、巴拿馬等國在特定的時間軸內都跟美國很要好，有興趣的朋友不妨自己檢索一下資料就能發現，過往的關係再好都比不上美國現實利益的考量。
※從軍會死人、軍隊是高傷亡職業。
這邊也是先講軍隊的特性再論述，軍人是一種叫你死你不能活、叫你活你不准死的奇怪職業，例如我們熟悉的「死守四行倉庫」或是二戰俄軍系列電影，許多士兵都堅守陣地與德軍同歸於盡的情節。有許多人會以為那些都是75年前的事情，現在不可能發生，真的嗎？不然。
邱國正部長自己說出東沙官兵要有與島共存亡的決心，新一篇美國智庫提出「毒蛙戰略」，一開始就清楚的提到，當500名陸戰隊員被殲滅後，中國以軍民共500名來經營東沙，造成既定事實時，台灣與美國會有怎樣的外交與軍事施壓手段等等。
許多軍事迷會以現階段東沙防務由海巡署總管而訕笑外國智庫報告，但我們看到的是這500名官兵全部被殲滅的事實，再搭配邱部長的話，結論就是萬一中台衝突時，中國可以集結優勢海空軍兵力奪取東沙，此期間本島海空軍馳援需要時間，於是島上的駐軍全被殲滅。
其實不只東沙防務很麻煩，許多外島中的離島防務更加麻煩，例如烏坵、高登、亮島這類島嶼，這些島嶼離福建很近，基本上都在中國陸軍航空隊的機降範圍內，真的臨戰時會遭到敵首先攻擊。既然知道這些地區是第一線，那誰要去戍衛？上級決定，一個派令過來下級官士兵就得去這些邊陲地區戍守，而當所有武器與可能資源都用盡時，在彈盡援絕下或許可以考慮投降，但投降這兩字在承平時期提出來被討論，一定會被各界砲轟為失敗主義者。
軍隊除與陣地共存亡造成傷亡外，連訓練都會造成傷亡，例如戰機訓練飛行出事、艦艇人員落海、艦艇纜繩斷裂肇致死傷、軍車與戰車翻覆、特戰部隊格鬥訓練致傷等。靶場與訓練場意外更是常見，例如前幾天阿帕契直升機發射架掉落，新訓單位出現的「手榴彈天兵」等等，雖然多半未致死，但往往成為退伍後大家閒聊的議題。
正由於軍隊作戰時最易遭遇傷亡，承平時期訓練時也常常出現意外，一般來說許多民主國家的民眾看到穿軍裝的軍人時多半會加以禮遇，但同樣的情景卻甚少出現在台灣社會，只能說這類「軍風」的轉正還得靠軍方政宣單位的努力，畢竟許多營區內的資源都掌握在軍職人員手上，多看看外軍的操作方式或許對想改善軍風的政宣單位有所助益。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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