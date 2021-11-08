阿里山眠月線再傳山友墜橋　警消救援送醫

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）繼10月一名山友在阿里山眠月線失足死亡，今天上午10時許眠月線再傳事故，一名54歲女山友不慎跌落山谷，嘉縣消防局派員趕往現場搶救，已將傷者從山谷吊掛上鐵道，送醫救治。
中央社
2021-11-08 15:09:58｜2021-11-08 15:44:30
消防局救災救護指揮中心人員接受中央社記者訪問表示，今天上午10時50分接獲民眾報案，登山客一行8人，攀爬阿里山鄉眠月線登山步道時於眠月線第8號隧道口，一名年約54歲女性山友不慎跌落約3層樓高橋下受傷，右側肢體疼痛、臀部挫傷，有想吐情形。
消防局派遣阿里山、奮起湖、三和分隊計3車7人前往，並會同林務局嘉義林管處阿里山監工區及員警共4名協助救援，目前已接觸到傷者，從山谷將她吊掛上鐵道，並以簡易鐵道板車運送至救護車停放地點，送醫救治。
阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱接受中央社記者電訪表示，山區氣候多變，眠月線路況不佳，提醒登山客除注意身體狀況及周邊情況，在橋梁上不要交會，單人通行，才能維護自身安全。
阿里山眠月線10月25日也發生事故，一名42歲山友在17號橋上欲禮讓他人先行，卻不慎摔落20米深山谷送醫不治，相隔半個月，今再傳墜橋意外。（編輯：陳仁華）1101108