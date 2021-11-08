第14輪疫苗接種「混打」有譜？陳時中曝3大考量

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對此，指揮官陳時中今日表示，目前還是以同廠牌施打為主，這個月會依據到貨、前端預約和整個施打量做考量，再來決定何時會開放混打。
據指揮中心最新統計，11 月 6 日至 7 日間 COVID-19 疫苗接種 177,334 劑，其中AZ疫苗接種8萬437 劑；Moderna 接種 1萬6662 劑；高端接種 1251 劑，BNT疫苗接種 7萬8984劑。
截至目前為止，國內累計接種 2628萬1921 劑，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 74.62%、第 2 劑 37.55%，劑次人口比 112.17 (劑/每百人)。
此外，媒體也問及除了6日到貨的59.4萬劑AZ疫苗即將到期外，是否還會再有將到期的疫苗？陳時中則表示，目前還沒有收到通知有效期比較短的疫苗要進來。
至於年底能否達成第二劑覆蓋率達八成的目標？陳時中也坦言，八成的覆蓋率「有難度」。（編輯：林莞茜）
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