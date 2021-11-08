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第14輪疫苗接種「混打」有譜？陳時中曝3大考量

▲指揮中心記者會今（8）日召開記者會，由指揮官陳時中說明國內疫情狀況跟疫苗接種規劃。（圖／疾管署直播）
▲指揮中心記者會今（8）日召開記者會，由指揮官陳時中說明國內疫情狀況跟疫苗接種規劃。（圖／疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2021-11-08 15:05:40

我國本土疫情趨緩，新冠疫苗的施打也來到第13期，但仍有不少民眾期待可以開放「混打」，針對下一輪的安排是否有確切上路時程，指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，目前還是以同廠牌施打為主，這個月會依據到貨、前端預約和整個施打量做考量，再來決定何時會開放混打。

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根據指揮中心安排，目前僅有第一類醫護族群開放疫苗混打，其餘族群仍以同廠牌接種為主，但隨著疫苗供貨越來越穩定，民眾也開始提出希望可以開放混打第二劑BNT疫苗。

對此，指揮官陳時中今日表示，目前還是以同廠牌施打為主，這個月會依據到貨、前端預約和整個施打量做考量，再來決定何時會開放混打。

據指揮中心最新統計，11 月 6 日至 7 日間 COVID-19 疫苗接種 177,334 劑，其中AZ疫苗接種8萬437 劑；Moderna 接種 1萬6662 劑；高端接種 1251 劑，BNT疫苗接種 7萬8984劑。

截至目前為止，國內累計接種 2628萬1921 劑，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 74.62%、第 2 劑 37.55%，劑次人口比 112.17 (劑/每百人)。

此外，媒體也問及除了6日到貨的59.4萬劑AZ疫苗即將到期外，是否還會再有將到期的疫苗？陳時中則表示，目前還沒有收到通知有效期比較短的疫苗要進來。

至於年底能否達成第二劑覆蓋率達八成的目標？陳時中也坦言，八成的覆蓋率「有難度」。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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