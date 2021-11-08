雲林無照保母涉虐嬰！法院裁定5萬元交保 未羈押原因曝
本月6日，雲林1名11個月大的男嬰，疑似遭虐被送醫急救，院方診斷出男嬰有嚴重顱內出血，家長懷疑23歲的谷姓保母涉嫌虐童，因此憤而提告，希望檢警釐清真相。由於谷女並無合格證照，且辯稱是男嬰自己爬高處摔下，說詞不被檢方採信，於7日晚間向法院聲請羈押。雲林地院考量谷女懷有身孕，再2周就滿5個月，8日凌晨裁定5萬元交保候傳。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 15:48:14｜2021-11-08 15:53:44
據了解，谷女並無合格證照，卻以每月3萬元代價，24小時受託照顧11月大的男嬰，6日晚間，她去電給男嬰父母，指男嬰從高處摔落，出現嘔吐等症狀，才緊急將他送醫，之後因狀況嚴重，又被轉往台大醫院斗六分院救治。
不過院方查出男嬰有嚴重顱內出血，頭部有約12公分的淤青，且昏迷指數只剩3，雙眼視網膜虹膜也出現血塊，研判是遭外力導致，開刀後仍在加護病房觀察。谷女辯稱是男嬰自己爬高處摔落，但家屬認為男嬰年紀幼小，連站都站不穩，應該無法自己攀爬，懷疑是遭受虐待。
對此，雲林地檢署、縣府立即啟動「婦幼保護平台」介入調查，由檢方指揮斗南分局偵辦，並依涉及傷害、兒少法等罪嫌，移送地檢署複訊，檢方認為谷女犯嫌重大，且否認犯行，有滅證之虞，因此向法院聲請羈押，8日凌晨法院裁定5萬交保。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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