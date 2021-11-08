疫情衝擊沒在怕？富比士：億萬富翁瘋狂收益資產暴增50兆
新冠疫情雖然對全球各國經濟影響帶來不少衝擊，但對美國的億萬富翁們來說似乎不是這麼回事，根據《Forbes》（富比士）報導，在2020年新冠疫情席捲全美前，美國億萬富翁們總共擁有3.4兆美元的資產，然而隨著疫情逐漸控制和股市飆漲，前400大富豪的資產大幅增加40％，如今這些富豪們身價已接近5.3兆美元（新台幣148兆）。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-08 16:28:34
《Forbes》報導中提到，億萬富翁手中的財富隨著投資市場飆漲而有了大幅增加，自2020年初以來，道瓊斯工業平均指數上漲27%，標準普爾500指數上漲45%，而美國富豪們更超過市場，光是在疫情流行的這一年來他們的財富就增長了56%，其中全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克更是第一個身價突破3000億美元大關的富豪。
疫情大流行以來，特斯拉的股價上漲了近1400%，持有大量股票的馬斯克因此受惠，身家比疫情流行前還要高出2937億美元，甚至超過了比爾蓋茨和股神巴菲特的資產。不僅如此，其私人太空科技公司SpaceX也不斷獲利，光是最近兩次的股票出售就讓SpaceX的價值超過1000億美元。
而僅次於馬斯克的富豪正是亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯，他的淨資產自2020年以來飆增了862億美元，這也是多虧於亞馬遜股價疫情期間飆升了88%，這名全球第二富有的人資產也估計達到2009億美元。此外，因股價上漲而大賺得當然還有巴菲特，由於疫情期間波克夏·海瑟威的股價上漲28%，巴菲特的資產也增加了152億美元。
不過報導中也提到，比起這些疫情期間靠著股票順利增加資產的富豪們，不少靠著房地產行業投資致富的老牌富豪們可就有些困頓了，例如專注在投資辦公空間和實體店的公司就賠上不少，最具代表性的例子正是美國前總統川普，疫情前他的淨資產約31億美元，但疫情爆發後房地產帝國深陷瓶頸，如今總資產已跌至25億美元。