泛黃衣服先別丟！她加一天然「清潔神物」：用過回不去！
相信大家衣櫥裡總會有幾件白色衣服，不僅穿搭簡單，看起來也神清氣爽，不過白色衣服不太容易保存，尤其換季後再拿出來常常都會發現出現莫名黃漬，一名網友日前也發生同樣困擾，想丟掉泛黃的白衣服時突然發現一「清潔神物」，馬上引起網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 17:16:18
原PO在《Dcard居家生活版》表示，「不知道有沒有人跟我有同樣的困擾？之前出國不在家回到家發現一些白色的的衣物都發黃了……本來是想把衣服直接丟掉的，但是覺得蠻有趣的於是做了一個實驗」，隨後附上白色衣服與帽子清潔前後的對比照，明顯看得出發黃部位淨白了不少，最後表示自己上網做功課後，發現最多人推薦「過碳酸鈉」，沒想到一試成主顧！
網友看了都紛紛表示：「真的！過碳酸鈉有夠好用！用溫熱水效果會很好，用來洗洗衣機很不錯，除臭力也很優，自從我用過一次以後，就一直穩定回購，還各種推廣給身邊的人」、「泛黃的白色衣物真的超難洗！學到了」，另外也有人分享拿來清理洗衣機、抹布等，「我的做法是加入4大匙過碳酸鈉然後再加熱水攪拌攪拌，攪拌到沒有顆粒狀再倒到洗衣機裡面，洗衣機放滿水然後泡一個晚上隔天你就會看到很多海苔浮上來?」、「之前在餐廳都是用過碳酸鈉泡抹布……看它起泡感覺分解髒東西出來很療癒」。
其實過碳酸鈉的用途不少，它與小蘇打一樣屬於天然的清潔劑，無色無味，加上溫熱水使用能幫助它反應速度，除了能去汙也有漂白效果，但是如羊毛、蠶絲等不適用鹼性清潔劑以及溫熱水洗滌的衣物就要避免使用，另外也建議先在衣物不起眼的地方測試是否會褪色。此外過碳酸鈉因為屬於偏鹼性，適用時請記得戴手套，避免引起肌膚不適喔！（編輯：陳珮瑜）