張睿家扮刑警耍痞　任容萱光彩排就笑了

任容萱、張睿家主演的衛視原創戲劇《如果花知道》如火如荼拍攝中，主視覺畫報昨（8）日發布，問起兩人私下最常發生的互動是什麼？他們不約而同笑說就是一起對劇本，不過其實相處起來也是非常「輕鬆」，張睿家劇中飾演痞子刑警，有時候只是在彩排即興演出時，就常把任容萱逗得哈哈大笑，甚至鏡頭外導演的笑聲也不絕於耳，令人很難聯想到張睿家平時酷帥嚴肅的模樣，張睿家也解釋笑說因為劇中名字「唐青松」人如其名，就是希望透過輕鬆的氛圍和演出方式，讓觀眾可以輕鬆跟著進入劇中各個斷捨離的故事中。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-08 18:18:18
任容萱飾演神祕花店老闆「花曉萱」，這也是她第一次挑戰演出都市奇幻角色，透露當初被角色深深吸引，除了因為魔幻色彩之外，還有背後所要傳達「斷捨離」意念，希望能夠讓觀眾透過表演感受到這部劇的主題。她也說劇中時常要幫各式各樣客人進行「專業」又「身歷其境」的斷捨離，但唯獨和張睿家對戲時，因為劇中這兩個角色不打不相識，歡喜冤家的互動，讓兩個人對戲自然擦出「爆笑」的火花。
在拍攝主視覺當天，適逢颱風下著傾盆大雨，雨聲中搭配由畢書盡演唱的主題曲《寄生》，加上現場導演巧妙安排的光感，讓任容萱大呼：「感覺很有神祕感，整個氛圍就是就馬上融入在一個奇幻的空間裡面，我自己看成果真的很像一個神祕的女子。」張睿家也深有同感表示，「拍攝的過程中可以從營造的光線中，感受到戲劇要傳達的意境和奇幻感，滿有趣也滿好玩的。」主視覺透過藍色和紫色元素的神祕感，加上貫穿本劇恆星百合意象暗示慾望的感染力，突顯出男女主角在劇中未來的牽絆與守護的心情。《如果花知道》12月20日起晚上9點衛視中文台首播。