軍公教加薪4%卻遭朱立倫轟 民進黨：根本打臉馬英九
蔡政府宣佈明年軍公教加薪4%，為25年來最高漲幅，不過國民黨主席朱立倫卻稱，這25年來，軍公教待遇年平均漲幅只有0.8%，比年平均物價漲幅1%還低，軍公教人員待遇調漲，不僅全數被通膨脹吃掉，甚至還「倒退嚕」；民進黨發言人周江杰今（8）日晚間表示，朱立倫的臉書談話刻意省略馬英九政府時期數據，就是在提醒社會大眾，國民黨執政時不僅經濟狀況差、8年內軍公教也只有調薪1次，要打臉馬英九，請別拖民進黨下水，另外也請問，朱立倫擔任行政院副院長期間，國民黨政府有幫軍公教加薪？
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-08 17:39:32
周江杰表示，在疫情重創全球經濟下，台灣經濟逆勢創11年新高，成果應該全民共享。蔡政府上任後，不僅連續6年調漲基本工資，行政院日前也拍板明年軍公教人員待遇調升4%，是25年來最高。
周江杰說，民進黨2次執政都各調漲軍公教待遇2次，馬政府8年只調過1次。此外，朱立倫在2009年至2010年擔任行政院副院長期間，國民黨政府為什麼沒沒替軍公教加薪？
周江杰表示，民進黨執政時曾經在2001年、2005年調漲軍公教待遇各3%，馬政府執政時期僅於2011年調漲3%。蔡政府則是在2018年調漲3%，2022年也將要調漲4％。國民黨要罵人也不先做好功課，這數字讓馬英九情何以堪？